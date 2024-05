AIREs i Polo de la Izquierda no concorreran a les eleccions europees

"No va entrar, es va quedar al travesser. Seguirem intentant-ho". Amb aquest símil futbolístic comunicaven, AIREs i Polo de la Izquierda, que no concorreran a les eleccions al Parlament Europeu del proper diumenge 9 de juny.

"No podrem concórrer a les Eleccions Europees 2024 en no haver arribat al nombre d'avals exigits per la Llei Electoral", explicaven les formacions en un comunicat conjunt publicat dimarts 7 de maig passat.

"Agraïm a tots els càrrecs públics que ens han facilitat la seva signatura i que ens han situat molt a prop de la possibilitat de presentar-nos ia totes les persones que, tot i no ser càrrecs públics, ens han mostrat la seva confiança.

En un moment tan greu per a Europa, amb una UE cada cop més bel·licista en què els eurodiputats de l'esquerra espanyola han brillat per la seva mediocritat i absència, lamentem profundament que una candidatura com la nostra, que manifesta clarament l'aposta per la pau a el marc d'un món multipolar, no hagi pogut participar en una campanya electoral que, de ben segur, patirà propostes tan necessàries.

Per aquests motius fem una crida a la ciutadania a no votar les opcions ultradretanes i reaccionàries, però tampoc els que, des d'una proclamada esquerra, continuaran contribuint a reforçar la pèrdua de llibertats civils, l'augment de les despeses militars i el bel·licisme russòfob, a més de ser còmplices, pel seu silenci, del genocidi a Gaza. Sí que animem a votar qualsevol llista que, des de posicions feministes, democràtiques i republicanes, defensi la Pau i la Sobirania europees de Lisboa a Vladivostok”.