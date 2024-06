Asens alerta Illa: que no doni ''per descomptat'' el seu suport

El candidat dels Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, ha avisat el PSC que no doni els "per descomptat" el suport del seu partit a la investidura del candidat socialista a la Generalitat, Salvador Illa, com a president català.

"No estarem en un Govern que defensi projectes antagònics al nostre programa electoral", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per CatalunyaPress , on també ha admès que una investidura d'Illa amb els vots dels Comuns és una hipòtesi plausible, no com el suport de Junts.

I respecte al paper dels republicans, ha indicat que "sona bé la música proposada per ERC" però encara no han traslladat una proposta concreta, en referència a les seves condicions per donar suport a una investidura --un nou finançament per a Catalunya i avançar en el referèndum --, de manera que ha proposat establir una taula de negociació i veure fins a quin punt són viables, textualment.

"Cants de sirena" Junts-PP

En una altra entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb', Asens ha alertat dels "cants de sirena que de vegades fa Junts al PP" quan no descarten recolzar un Govern del PP amb Vox, i ha demanat posar-se d'acord per contenir la dreta i extrema dreta espanyoles.

"Hem de trobar moments de lleialtat entre nosaltres, sobretot per protegir les nostres institucions d'autogovern, la nostra cultura, la nostra llengua", així com per avançar en una solució política del conflicte català, textualment, ha proposat el dirigent dels Comuns.

"Inacció climàtica"

A més, Asens ha llançat aquesta setmana una contundent advertència: si el futur Govern català persisteix en la "inacció climàtica" que, segons ell, ha caracteritzat la darrera dècada, la seva formació no dubtarà a portar el cas davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH ).

El candidat dels Comuns va afirmar que s'inspiraran en el precedent establert per les activistes climàtiques suïsses. Aquestes activistes van aconseguir que el TEDH condemnés el seu país per no actuar davant de la crisi climàtica, argumentant que se n'havien vulnerat els drets fonamentals.

Asens va criticar durament el que va descriure com "una dècada d'inacció climàtica" per part dels governs de Junts i ERC, qualificant-la de "decebedor".

Asens va fer una crida urgent a fer "un gir de 360 graus" en les polítiques climàtiques. Segons ell, és crucial adoptar mesures decisives per evitar la presumpta vulneració dels drets fonamentals de la població a causa de la manca d'acció davant del canvi climàtic.