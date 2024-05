Asens critica que els socialistes hagin fet un 'gir conservador' en immigració

El candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, ha retret aquest dissabte als socialistes fer un "gir conservador" en temes d'immigració després de tancar amb el PP el pacte migratori europeu de la darrera legislatura de l'Eurocambra.

"Exigirem la derogació del pacte de migració del Partit Popular i del Partit Socialista que ha deixat en paper mullat el dret d'asil. És una vergonya el gir conservador que fan els socialistes", ha assegurat Asens, en un acte de campanya del partit a Barcelona.

Asens ha dit que les barreres dels socialistes a les persones immigrants s'han traslladat també a escala local a l'Ajuntament de Barcelona, governat en minoria pel PSC, a qui critica haver negat l'empadronament a centenars de persones migrants vulnerables i "expulsar-los" dels serveis públics.

"Qüestió de supervivència" per a Europa

El candidat ha subratllat que Europa necessita acollir 60 milions de persones immigrants per fer viable l'Estat del benestar: “No és només una qüestió de decència, de respecte dels drets fonamentals, no és només una qüestió de complir el dret internacional i el nostre deure acollir, és una qüestió de supervivència".

Ha assegurat que partits europeus de la dreta i alguns de l'esquerra "compren el marc de l'extrema dreta" i apunten, diuen, a les persones més vulnerables: "Nosaltres hem d'apuntar els de dalt", ha reivindicat.

La trajectòria de Jaume Asens

Jaume Asens i Llodrà va néixer el 2 de març del 1972 a Barcelona, Espanya. És advocat i polític, conegut per la defensa dels drets humans i la implicació en causes socials. Asens prové d'una família vinculada amb l'activisme social, cosa que va influir significativament en la formació i els valors.

Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona i posteriorment es va especialitzar en Drets Humans i Filosofia del Dret. Des dels seus inicis, s'ha destacat pel compromís amb la justícia social, treballant en casos de desnonaments, drets dels migrants i altres causes socials.

La carrera política de Jaume Asens es va enlairar a l'àmbit municipal quan va ser elegit tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona el 2015, com a part de l'equip d'Ada Colau a la plataforma Barcelona en Comú. La gestió es va centrar en temes de justícia social, drets civils i lluita contra la corrupció.

El 2019, Asens va fer el salt a la política nacional, sent elegit diputat al Congrés per En Comú Podem, una coalició d'esquerres que agrupa diversos partits progressistes de Catalunya. En el seu rol com a diputat, Asens ha continuat defensant els seus principis, enfocant-se en polítiques d'habitatge, justícia social i drets humans, i ha estat una veu destacada a la defensa del diàleg per resoldre el conflicte català.