Asens avisa a Comín que Junts no pot sumar: 'Confon els desitjos amb la realitat'

per Redacció CatalunyaPress

El candidat dels Comuns a les eleccions europees i número 2 de Sumar als comicis, Jaume Asens, ha respost al candidat de Junts, Toni Comín, que "confon els desitjos amb la realitat" quan assegura que els independentistes (Junts, ERC i tenen més vots per formar Govern que les forces progressistes de PSC i Comuns.

"No sóc de matemàtiques, però sí que sé sumar i la suma és molt clara: la majoria absoluta és a les forces d'esquerres, que sí que sumen. Les forces independentistes no sumen en aquest Parlament", ha declarat aquest divendres a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Asens ha assegurat que la majoria d'esquerres que hi ha al nou Parlament "és viable" i que aquestes forces permetrien un Govern d'esquerres i unes majories per fer polítiques d'esquerres.

Sobre els lloguers de temporada

També ha criticat que PSC i Junts votessin dijous al Parlament contra el decret del Govern per regular els lloguers de temporada: “Junts i PSC tenen la cara de ciment armat. La falta de regulació dels lloguers de temporada és una barra lliure per a l'especulació massiva".

Ha sostingut que el 9 de juny "o guanya l´Europa de l´asfalt, l´Europa que es posa al servei dels fons voltor de la sociovergència, o guanya l´Europa del dret al´habitatge que li planta cara i que vol regular els lloguers de temporada”.

El candidat dels Comuns ha instat la CUP i ERC a treballar amb els moviments socials per fer "pinça davant de la pinça de la sociovergència" en polítiques d'habitatge.

Preguntat per si la regulació dels lloguers de temporada serà una línia vermella per negociar la investidura amb el PSC, ha respost que els Comuns tenen exigències "de primera necessitat" a les quals no renunciaran i una és regular els lloguers de temporada.

Ha reclamat als socialistes "flexibilitat en la negociació i que siguin conscients que hi ha exigències que són de primera necessitat" ia les quals els Comuns no hi renunciaran, però ha afegit que serà la comissió negociadora del seu partit la que acabarà abordant aquestes qüestions amb el PSC.