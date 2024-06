Ajornada la votació per reprovar els responsables de la Generalitat per Diplocat

La Comissió Mixta (Congrés-Senat) de relacions amb el Tribunal de Comptes ha desconvocat la reunió en què es votaria aquest dimarts una proposta del PP per 'reprovar' els responsables de Diplocat i els líders independentistes de la Generalitat per haver-hi usat les anomenades 'ambaixades' catalanes per afavorir el referèndum de secessió del 2017.

A la mateixa sessió compareixeria la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, però és baixa per malaltia així que s'ha optat per anul·lar la convocatòria per complet i posposar-la per més endavant, previsiblement ja en el nou període de sessions, a partir del setembre .

Tot i que l'informe de fiscalització sobre les polítiques d'acció exterior de la Generalitat de Catalunya entre els exercicis 2011 i 2017 va ser aprovat pel Tribunal de Comptes el 2019, no ha estat fins al mes de maig passat quan la presidenta va ser cridada a presentar-lo davant les Corts i aquest dimarts es votarien, cinc anys després, les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris en relació amb aquest informe.

En una d'elles, el PP planteja que la comissió mixta constati que les 'ambaixades' catalanes van dedicar nombroses accions i recursos públics a impulsar el procés i aconseguir suports per a aquest "de manera deslleial amb l'Estat" i que reprovi els seus màxims responsables polítics per les "irregularitats" detectades pel Tribunal de Comptes.