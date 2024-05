Albiach acusa Illa de reivindicar Pujol, i ERC de no ''emancipar-se de Junts''

per Redacció CatalunyaPress

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha acusat el candidat del PSC, Salvador Illa, de no reivindicar l'expresident de la Generalitat socialista Joan Maragall, sinó el també expresident de la Generalitat de Convergència, Jordi Pujol, i ERC de "no ser capaç d'emancipar-se de Junts".

Així s'ha pronunciat aquest divendres a l'acte final de la campanya dels Comuns davant d'unes 1.000 persones, segons l'organització, a Cornellà de Llobregat (Barcelona), juntament amb la vicepresidenta segona, ministra de Treball i líder de Sumar, Yolanda Díaz; el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun; l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau; el candidat a les eleccions europees Jaume Asens i el candidat 2 per Barcelona, Lluís Mijoler.

Albiach ha assegurat que els Comuns són l'única força que no vol pactar amb Junts, i ha acusat PSC i ERC de voler substituir aquesta força política: “Som els únics que no volem pactar amb Junts ni substituir Junts com estan intentant altres ".

Ha subratllat que aquestes eleccions van de dos models: "El de la coalició de l'asfalt, que ERC compra segons el dia", o el model dels Comuns, que assegura que apostarà per polítiques d'esquerres i prioritzarà el dret a l'habitatge sanitat i leducació públiques i la transició ecològica justa.

Albiach ha demanat el vot a tots els catalans que vulguin el millor per a Catalunya, i ha insistit: "Les úniques que ara mateix garantim un Govern d'esquerres som Comuns Sumar. No dubtem, no pactarem amb la dreta, amb Junts ni amb Puigdemont" .

Albiach ha exercit rols importants juntament amb els Comuns, i ha estat diputada al Parlament de Catalunya des del 2017. La seva tasca s'ha centrat en temes com la defensa dels drets socials, la lluita contra la corrupció i la promoció de polítiques d'igualtat de gènere.

A més, ha estat una veu crítica davant del procés independentista, advocant per solucions dialogades i la construcció de ponts entre diferents sectors polítics i socials a Catalunya. La seva trajectòria a la política catalana l'ha posicionat com una figura rellevant al panorama polític regional, especialment dins l'àmbit de l'esquerra catalana i el catalanisme no independentista.