Albiach acusa el PSC de rebutjar la construcció del Hard Rock a Girona

per Helena Celma

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha criticat que el PSC defensi el Hard Rock, però no a Girona, i els ha acusat de tractar les Terres de l'Ebre com el pati del darrere de Catalunya: “No hi ha territoris de primera i de segona”, ha sostingut.

En declaracions aquest dijous a Vila-seca (Tarragona), juntament amb el candidat 2 per Tarragona, Mario Téllez, Albiach s'ha referit així a les paraules de la candidata del PSC per Girona, Sílvia Paneque, que va defensar en una entrevista el Hard Rock , però va afegir que "no encaixa amb el model de turisme" de les comarques de Girona.

Albiach ha apostat per una Catalunya cohesionada, equilibrada i d'esforços compartits, i ha argumentat que el Camp de Tarragona ha estat tractat "com el pati del darrere" de Catalunya, ja que s'han instal·lat nuclears i petroquímiques i també hi ha partits que defensen el traspàs d'aigua de l'Ebre, a més a més del projecte del Hard Rock.

Reindustrialització verda

La candidata ha proposat una llei per blindar que no hi hagi transvasament de l'Ebre, i ha insistit que Tarragona necessita una reindustrialització verda i inversió pública "i no casinos", en al·lusió al Hard Rock, que assegura que portarà problemes de delinqüència, inseguretat i ludopatia .

Ha apel·lat la gent progressista de Tarragona a votar Comuns si volen ser tractats amb respecte, i ha avisat que votar PSC o ERC és "arriscar-se a un pacte amb Junts".

Per la seva banda, Téllez ha criticat que Junts parli de "turisme familiar" per referir-se al Hard Rock, i també ha defensat que es diversifiqui l'economia i es potenciï el tercer sector a Tarragona, i per això ha proposat potenciar el Tecnoparc de Reus ( Tarragona), que considera que s'ha quedat petit.

OPA del BBVA

Per part seva, Albiach ha demanat que el Govern "aturi els peus" a l'oferta pública d'adquisició (OPA) de caràcter hostil llançada pel BBVA sobre el 100% de Banc Sabadell.

Ha demanat que l'Executiu central insti la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) perquè pari aquest "procés d'oligopoli bancari".

Ha avisat que aquesta operació perjudicaria les pimes i les famílies amb hipoteques, i deixaria els usuaris de la banca en una situació de desprotecció: "Poden posar els interessos que vulguin sense cap mena de competència", ha advertit la candidata.

Albiach també ha alertat que aquesta OPA hostil suposaria acomiadaments de milers treballadors, ja que assegura que és el que passa amb les concentracions bancàries, ia més es veurà "atacat el dret a l'accés a l'habitatge".

Ha insistit que cal posar límits "a la cobdícia del sector bancari", i ha reiterat que el Govern ha d'instar la CNMC a frenar aquesta operació.