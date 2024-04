Albiach adverteix que després del 12M ''es podria reactivar'' un pacte PSC-ERC a Barcelona

La candidata de Comuns-Sumar a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha dit aquest divendres que després dels comicis del 12 de maig "es podria reactivar" un pacte entre el PSC i ERC a l'Ajuntament de Barcelona.

"Sembla haver-hi un acord del PSC amb ERC, que de moment, com estem en campanya electoral, sembla que això s'ha quedat aturat en un calaix", ha assegurat en una entrevista a 3/24 recollida per Europa Press.

Segons Albiach, hi ha 'lobbies' a la ciutat que no volen que els Comuns entrin al govern del consistori per les polítiques que van fer durant l'últim mandat de l'exalcaldessa Ada Colau, com les 'superilles'.

Rebaixa fiscal al joc

La candidata ha valorat que ERC "té un problema important de credibilitat", i ha criticat que el Govern ha estat més actiu durant la campanya electoral que en el mandat.

Ha retret al president de la Generalitat i candidat d'ERC a les eleccions catalanes, Pere Aragonès, que inclogui al seu programa electoral revertir la rebaixa fiscal al joc, una demanda que li exigia Albiach durant la negociació del projecte de Pressupostos del 2024, que no va tirar endavant.

Sequera

S'ha mostrat contrària a la mesura proposada aquest dimarts pel Govern per obrir piscines privades com a refugis climàtics accessibles per a la ciutadania: "Seguim donant barra lliure al turisme, això sí, amagat darrere d'un decret".

Sobre la dessalinitzadora que s'instal·larà al Port de Barcelona per fer front a la sequera, ha opinat que "és una mesura d'urgència davant d'una falta de planificació" de la Generalitat.