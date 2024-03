Albiach critica la proposta de finançament singular d'Aragonès

La candidata dels Comuns a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha criticat que la proposta de finançament singular presentada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, "s'agafa amb pinces", i ha afegit que encara hi ha més incògnites que certeses respecte.

"L'únic que sabem és que el president vol recaptar tots els impostos. No ens ha explicat quin és el percentatge de solidaritat ni com es calcularia. Tampoc no ens ha explicat quina quantitat s'hauria de pagar a l'Estat pels serveis que ens presta", ha apuntat Albiach a una entrevista d'Europa Press.

Ha qualificat d'electoralista la proposta del Govern, que considera que "arriba tard" ia la qual li falten detalls importants, i ha afirmat que una iniciativa així s'hauria de treballar a la taula de partits o en un grup de treball al Parlament.

"No pot ser una proposta de partit, ha de ser una proposta de país", ha sostingut la candidata dels Comuns, que ha criticat que Aragonès proposés un percentatge de solidaritat amb altres territoris limitat en el temps, ja que considera que hauria de ser permanent.

Finestreta única

Ha detallat que la proposta dels Comuns és "un model de finestreta única, que tingui un acord singular", i ha afegit que contemplen una agència tributària catalana consorciada amb l'estatal i que respecti els principis d'ordinalitat i de solidaritat, ha dit textualment.

De cara a futures aliances postelectorals, Albiach ha detallat que els pactes que signin "sempre seran sobre la base de continguts", i els faran amb forces progressistes, i després ha aclarit que no votarien a favor d'una investidura del candidat de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Preguntada per si se sent més còmoda amb els socialistes o amb els republicans, la dirigent dels Comuns ha respost que el PSC "s'està convertint en el partit de l'establishment", i ha acusat els socialistes catalans d'estar més a la dreta que el PSOE de Pedro Sánchez.

També ha criticat que ERC ha protagonitzat una "legislatura de la decepció", ja que considera que Aragonès va parlar de moltes transformacions a l'inici del seu mandat, però no n'ha dut cap a terme, segons ella.

"El que hem de fer és asseure'ns, mirar quin és l'acord de govern possible, ia partir d'aquí tirar endavant. Però nosaltres no farem xecs en blanc. Som exigents pel que fa als continguts, i estic convençuda que ens hem d'entendre" , ha avisat Albiach.

Referèndum i taula de diàleg

La també coordinadora dels Comuns ha assenyalat que seguiran portant al programa electoral el referèndum d'autodeterminació per a Catalunya, però considera que "no és el moment de declaracions unilaterals d'independència", sinó que creu que Catalunya necessita un Govern fort per fer front a reptes com la sequera, la transició ecològica, la vivenda, la sanitat i leducació.

Ha apostat perquè reprendre la taula de diàleg, i considera que després de l'amnistia, aquest espai ha d'abordar temes com ara la reforma del finançament, la protecció del català, culminar el traspàs de Rodalies, i "continuar avançant en el traspàs de ports i aeroports, i evidentment després un acord que ha de ser votat pels catalans”.

"Votar és el nostre horitzó, però és cert que fins que no arribi no ens podem quedar aturades. Hi ha molts temes que han estat encallats", ha insistit Albiach.

La candidata dels Comuns s'ha mostrat optimista de cara al resultat de la seva formació el 12M, i considera que la tendència del seu espai és a la consolidació ia l'alça: “Estem en un lloc molt millor de partida que a les eleccions del 2021 ".