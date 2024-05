Albiach demana a Sánchez ''una bateria de propostes de regeneració democràtica''

per Redacció CatalunyaPress

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, una "bateria de propostes de regeneració democràtica" després d'anunciar que segueix al càrrec.

"No pot ser que tot segueixi igual", ha afirmat en un acte aquest dilluns a Manresa (Barcelona) al costat del número 4 per Barcelona, David Cid, i el candidat a les europees, Jaume Asens.

La candidata també ha reclamat que no es facin pactes amb la dreta que té “tics antidemocràtics” i ha tornat a reclamar una renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

"S'ha de fer sense esperar que la dreta entri en raó", ha defensat Albaich, que ha criticat que el PSOE arriba tard a l'hora de sumar-se a la democratització de l'Estat ia condemnar els casos de 'lawfare'.

Ha avisat que, si Sánchez "no omple de contingut aquest punt ia part, estarà donant la raó a tots els que diuen que ha estat un moviment tàctic i electoralista", i ha insistit que no pacti amb el PP per renovar la cúpula judicial.

A Catalunya, segons ella, "la garantia per tirar endavant més i millors avenços progressistes, no és un PSOE que arriba tard, es posa de perfil i arrossega els peus", sinó els Comuns.

David Cid ha criticat que el Govern ha estat "incapaç de tirar endavant les transformacions del país", com el desplegament de les energies renovables i la construcció de noves residències, i ha qualificat de fracassat el Govern d'ERC.

"Necessitem noves energies, un canvi de Govern perquè Catalunya avanci en transformació verda", i ha promès tirar endavant les promeses no complertes i les esperances frustrades dels ciutadans amb l'Executiu sortint.