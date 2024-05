Albiach demostra la seva ambició: ''Volem negociar l'entrada al Govern''

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha afirmat que vol que els Comuns estiguin al proper Govern: "Volem negociar l'entrada al Govern", ha sostingut en ser preguntada per si estaria disposada a investir el candidat del PSC, Salvador Illa però no formar part de l'Executiu català.

En roda de premsa aquest divendres organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha assegurat que els Comuns han vingut a governar i que quan no estan dins de l'Executiu "hi ha forces polítiques que no compleixen", i ha criticat que estant dins del Govern central, el PSOE triga molt a complir.

"Si dins costa, encara fos més", ha afegit Albiach, que ha subratllat que els Comuns faran política útil i volen formar part d'un Govern progressista, i ha criticat que el PSC no hagi tancat la porta a pactar amb Junts.

Ha sostingut que primer hauran de parlar les urnes, però ha insistit: "No m'agraden certes expressions com a línies vermelles o qüestions així. Si hem vingut a alguna cosa és a fer política i la millor manera de fer política és ser al Govern".

Cinc condicions

La candidata ha explicat que els cinc condicions que defensaran per estar al proper Governs seran la regulació dels lloguers de temporada i la construcció de 250.000 habitatges públics en 10 anys, i després ha apostat per "negociar quin percentatge posar en marxa a cada legislatura".

En matèria de sanitat, ha detallat que reclamaran acabar amb les externalitzacions i aconseguir que visites al metge de capçalera en un termini de 48 hores, i en educació, ha apostat per “acabar amb la doble xarxa de pública i concertada” i recuperar la sisena hora a l'educació pública, i la gratuïtat de les activitats extraescolars i el menjador escolar.

"Cal descartar els macroprojectes", ha reclamat i ha demanat consolidar els trens tram, i també ha assegurat que el nou Govern haurà de trencar relacions amb Israel, cosa que veu com una qüestió bàsica i que assegura que ja s'ha fet a l'Ajuntament de Barcelona, on ERC i PSC hi van votar a favor.

Repetició electoral

Per Albiach, seria "un error enviar la ciutadania a una repetició electoral", i ha fet una crida a la resta de partits a fer el mateix que assegura que han fet els Comuns: dir amb qui estan disposats a pactar després del 12 de maig.

Ha retret que ERC truqui a concentrar el vot "per aturar la coalició de l'asfalt i els casinos", i els ha acusat de ser incapaços de posar límits al PSC durant l'última legislatura amb projectes com el Hard Rock, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona- El Prat i la B-40.

Albiach ha assenyalat que és una bona notícia que ERC es posicioni ara en aquest sentit: “Crec que ho podria haver dit fa un parell de mesos i potser no estaríem en aquesta situació, perquè ells i nosaltres hauríem tingut més força per aturar aquesta mania desenvolupista del PSC".