per Redacció CatalunyaPress

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha lamentat que la seva formació hagi perdut 2 escons a les eleccions catalanes --de 8 a 6-- però ha assegurat que és "possible" un Govern d'esquerres.

En roda de premsa aquest diumenge a la seu dels Comuns, ha fet una crida a "totes les forces d'esquerres" a construir un nou Govern, ja que considera que és l'única manera de respondre a les necessitats de Catalunya, i així ho ha traslladat el candidat del PSC, Salvador Illa, a qui ha felicitat per guanyar les eleccions.

La candidata dels Comuns ha defensat que només un Govern d'esquerres podria respondre a problemes com l'accés a l'habitatge i la transició ecològica i no “la sociovergència”.

Quin serà el pas següent d'Albiach? Com la resta de candidats, no ha anunciat si continuarà al capdavant dels Comuns. Sigui com sigui, ara treballarà perquè el seu grup tingui pes a la investidura.

Jessica Albiach va començar la seva carrera política a principis de la dècada del 2010, quan es va involucrar activament en temes socials i comunitaris. El seu ascens a l'àmbit polític la va portar a ocupar diversos càrrecs, com el de diputada al Parlament de Catalunya i portaveu del seu partit en aquesta institució. Al llarg de la seva trajectòria, ha destacat pel seu compromís amb els drets socials i la igualtat, i ha esdevingut una figura rellevant en el panorama polític català.

La trajectòria de l‟esquerra política a Catalunya des de la Transició ha estat diversa i marcada per diferents corrents ideològics i moviments socials. Inicialment, durant la Transició i els primers anys de la democràcia, van sorgir partits i moviments que advocaven per l'autonomia i defensa dels drets socials i culturals catalans, dins el marc de l'esquerra política espanyola. Esquerra Unida (IU) va tenir presència a Catalunya a través de la coalició ICV (Iniciativa per Catalunya Verds), que combinava l'ecologisme i el progressisme social amb el catalanisme polític.

Amb el temps, ICV es va consolidar com una força política rellevant a l'esquerra catalana, defensant polítiques progressistes en àmbits com ara el medi ambient, la igualtat i els drets socials. Paral·lelament, moviments socials i plataformes ciutadanes van anar cobrant força, especialment en temes com l'habitatge, l'educació i la sanitat.

El sorgiment dels Comuns a Catalunya, liderats per figures com Ada Colau, va significar una nova etapa a l'esquerra política catalana en reunir diferents corrents progressistes i moviments socials sota un mateix paraigua. Aquest espai polític ha advocat per la defensa dels drets socials, la lluita contra la desigualtat i la promoció de la participació ciutadana a la presa de decisions.