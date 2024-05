Albiach posa sobre la taula la construcció de centenars de milers de pisos públics

Jéssica Albiach, candidata de Comuns Sumar a la presidència de la Generalitat, ha reiterat el seu compromís amb l'habitatge com a prioritat de la seva eventual gestió al proper Govern. En un esdeveniment organitzat per Barcelona Tribuna, juntament amb destacades entitats com la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, l'AED (Associació Espanyola de Directius) i La Vanguardia , Albiach ha detallat els seus plans: la creació de 250.000 habitatges públics mitjançant una inversió de 5.000 milions d'euros.

Reconeixent la magnitud del desafiament, Albiach ha admès que no serà possible dur a terme aquesta iniciativa una vegada, però ha subratllat que no és una elecció, sinó una responsabilitat imperiosa. La candidata ha aprofitat l'ocasió per criticar l'actual Govern liderat per Pere Aragonès, assenyalant que fins ara no ha fet passos significatius en la construcció d'habitatges públics.

Per Jéssica Albiach, la crisi d'accés a l'habitatge representa l'"emergència més crucial" a Catalunya actualment. El seu enfocament per abordar aquesta situació implica la implementació de “polítiques audaços”. A més de l'ambiciosa iniciativa de construir habitatges públics a gran escala, proposa mesures addicionals, com ara regular els lloguers temporals i establir un impost destinat a combatre l'especulació. Aquest impost consistiria a gravar amb un 30% del valor de l'immoble les compres que no tinguin com a fi la residència habitual.

Albiach ha plantejat una reflexió contundent en qüestionar: "Com es pot mantenir la salut mental sense la garantia d'una llar?" A més, ha deixat clar que l´impuls d´aquestes polítiques d´habitatge serà un requisit fonamental per a qualsevol possible pacte amb Comunes Sumar després de les eleccions del 12 de maig.

Per aquest motiu, Albiach ha presentat la seva proposta de finançament per a Catalunya, argumentant que el sistema actual és centralista i afavoreix Madrid, en particular el govern d'Ayuso. En la seva visió, cal posar fi al "dumping fiscal" i establir un enfocament financer que sigui "fraternal" però que alhora respecti el "principi d'ordinalitat". En poques paraules, busca evitar que Catalunya sigui un dels territoris que “contribueix més i rep menys” en termes de recursos financers.