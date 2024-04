Albiach demana que el nou Govern destini 1.500 milions a rehabilitar habitatge

La candidata dels Comuns a les eleccions catalanes, Jéssica Albiach, ha proposat que el nou Govern de Catalunya que surti de les eleccions del 12 de maig destini 1.500 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges els propers 5 anys.

En una entrevista d'Europa Press, ha avisat que hi ha edificis dels anys 60 i 70 que s'estan començant a esfondrar, com ha passat recentment a Badalona i Esplugues de Llobregat (Barcelona) i creu que passarà el mateix en alguns edificis de les zones Besòs i el Maresme, i ha afegit que els experts diuen que tenen una vida útil d'uns 60-70 anys.

"Nosaltres fa dos anys ja li vam donar al Govern la caixa d'eines. Portem la 'llei de barris verds', que parla de rehabilitació", ha recordat, en al·lusió a aquesta norma que es va aprovar al Parlament el desembre del 2022, a proposta dels Comuns, i ha retret a l'Executiu català no haver invertit a rehabilitar habitatges.

"Encara no ha posat ni un sol euro per resoldre aquest tema", ha criticat Albiach, i ha sostingut que parlar de rehabilitació és un tema social, de garantir l'habitatge de les famílies, però també és un assumpte relacionat amb l'eficiència energètica i que pot generar llocs de treball, ha afegit.

Lloguers de temporada

També considera que és urgent regular els lloguers de temporada, a què es refereix com "la porta del darrere a través de la qual les grans forquilles estan augmentant els preus del lloguer".

Ha acusat ERC de tenir "un rècord, i no precisament el de fer habitatge públic, sinó el de desnonaments d'habitatges que a més són públics", i ha reclamat que el pròxim Executiu català construeixi tot l'habitatge públic que assegura que el govern de Pere Aragonès no ha fet en els darrers anys.

"A l'anterior acord de Pressupostos, vam arribar a una xifra de 4.500 vivendes amb el Govern de la Generalitat, i no han arribat", ha criticat Albiach en preguntar-li per l'objectiu de construcció d'habitatge públic que s'hauria de fixar el proper Executiu català.

Més habitatge públic

La també coordinadora dels Comuns ha lamentat que a Catalunya un 2% del parc d'habitatge és públic, mentre que la mitjana europea està al voltant del 15%: “Tenim camí per recórrer”, ha afirmat.

Per a ella, és de sentit comú que un Govern progressista construeixi habitatges públics: “Evidentment el proper Govern ha de fer habitatge, i si no farà habitatge, nosaltres no hi serem. Nosaltres no estem per les cadires, estem per transformar, per resoldre les necessitats de la ciutadania".