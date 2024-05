Albiach supedita entrar a qualsevol Govern a què el projecte del Hard Rock es descarti

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha afirmat que si els Comuns entren al Govern "no tirarà endavant" el projecte del Hard Rock, i ha acusat ERC i PSC de tenir un acord secret després d'acordar els Pressupostos del 2024 per renovar el compromís amb aquest projecte.

En un col·loqui celebrat aquest dilluns 6 de maig, s'ha referit així a l'acord de Govern aprovat el 27 de febrer abans de signar el pacte pressupostari amb els socialistes, que renovava el compromís del Govern amb el projecte i encarregava a l'Institut Català del Sòl (Incasòl) la negociació de la compravenda dels terrenys amb la Caixa.

"S'ha conegut que la llicència estava extingida, perquè hi va haver una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·lava" el Pla Director Urbanístic (PDU), ha assegurat Albiach, que ha afegit que la Generalitat no s'enfrontaria a multes milionàries fins que no s'aprovés el PDU.

La candidata ha sostingut que "el moment de plantar-se al Hard Rock és ara", ja que el PDU era paper mullat, segons ella, i ha insistit que si són al Govern no tirarà endavant un projecte com aquest.

Govern progressista

Albiach ha qualificat de possible i factible que hi hagi un acord progressista després de les eleccions del 12 de maig, entre el PSC, ERC i Comuns, i ha sostingut que seria una "irresponsabilitat" que hi hagués una repetició electoral.

"Espero que ningú cometi la irresponsabilitat de portar-nos a una repetició electoral per vetos absurds que no existeixen en altres institucions", ha sostingut, i ha argumentat que socialistes i republicans s'han aliat per fer possible el Govern de coalició a l'Estat i també a nivell municipal i en diputacions.

Albiach ha assenyalat que a l'Ajuntament de Barcelona "ja és un secret de domini públic que hi ha un pacte entre el PSC i ERC", que assegura que donaran a conèixer després de les eleccions catalanes, i ha afegit que no entén per què no pot passar el mateix a nivell de Catalunya.

Investidura de Collboni

Preguntada per si podria passar el mateix que a l'Ajuntament de Barcelona, en què l'alcalde socialista, Jaume Collboni, va ser investit gràcies als vots dels Comuns i del PP, la candidata ha descartat que això pugui passar al Parlament: "Alejandro Fernández i jo no hi cabem en el mateix acord. Això no passarà perquè nosaltres no volem que passi”.

A més, ha afirmat que el PP també ha descartat aquesta opció i el candidat socialista, Salvador Illa, "en algun moment ha dit que no passaria", per la qual cosa ha insistit que és una opció descartada.

En matèria d'impostos, Albiach ha destacat la reforma fiscal que es va produir el 2020, després d'un acord entre el Govern de Quim Torra i els Comuns per aprovar els Pressupostos, i ha afegit que la seva proposta passa ara per desenvolupar la Llei de Canvi Climàtic aprovada el 2017 al Parlament, que inclou l'impost als grans vaixells ia les indústries més contaminants.