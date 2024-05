Alejandro Fernández assegura que el PP pot tenir ''la clau'' de la política catalana

per Redacció CatalunyaPress

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha considerat que el seu partit pot arribar a tenir la "clau de la política catalana", si bé ha reconegut que l'escenari és "endimoniat" i que, per tant, "no és senzill" que la formació creixi "de forma sòlida".

"El resultat serà molt bo i fins i tot podem arribar a tenir la clau de la política catalana, després és veritat que l'escenari és endimoniat, però podem tenir aquesta clau" ha expressat el popular en una entrevista concedida aquest divendres 10 de maig a la Cadena COPE . També hi ha apuntat que el PP aspira a créixer "de manera sòlida", encara que reconeixent que "vénen d'una situació molt difícil" i per tant no els serà "senzill".

Alhora, ha recordat que la història del constitucionalisme català és una història "de força decepcions" i que amb el resultat electoral de les eleccions catalanes del proper 12 de maig el PP posarà una "pedra molt sòlida" per construir una alternativa al nacionalisme en un futur "molt proper".

"Jo sobretot tinc moltíssimes ganes de recuperar la il·lusió a Catalunya que al seu moment Ciutadans va ser capaç d'aconseguir i sé que ho podem fer i és una de les raons per les quals jo no me'n vaig anar de Catalunya" ha conclòs Fernández, fent referència a la "gran decepció" que va suposar que el partit "se n'anés" de Catalunya després de la seva "victòria espectacular" a les eleccions del 2017.

En una altra entrevista, a ABC , dijous 9 passat, Fernández va voler deixar clar que "qui vulgui parlar amb nosaltres ha de trencar amb el separatisme".

Suport de Feijóo

Fernández va tenir, dijous passat 9 de maig, el suport del líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, en un dels darrers actes. La campanya, no obstant, es tancarà aquest divendres 10, igual que faran totes les forces que concorreran a les urnes el proper diumenge 12.

El repte que s'han marcat als comicis al Parlament és obtenir els millors resultats possibles a la demarcació de Barcelona. Tot i això, hi ha una altra batalla en què els populars s'han embarcat: la de treure a Vox el segon escó a la província de Tarragona.