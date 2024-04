Alejandro Fernández compara el 'sanxisme' amb l'independentisme

El president del PP a Catalunya i candidat a les eleccions del 12 de maig, Alejandro Fernández, ha carregat contra el líder del PSC, Salvador Illa, i el president del Govern, Pedro Sánchez, assegurant que “acabar amb el Procés és també acabar amb el sanxisme perquè són dues cares de la mateixa moneda" i que no diposita "cap esperança que corregeixin tot el que estan fent".

"Nosaltres tenim una missió que a curt termini és complexa. Que és acabar amb el Procés que és acabar també, o començar a acabar amb el sanxisme . Perquè són dues cares de la mateixa moneda des del moment en què el Procés actual espanyol ho està liderant Pedro Sánchez. Ja no és que sigui còmplice, és que el lidera. Per tant, això és l'objectiu inicial. I és que el Procés no porta la independència, porta la decadència", ha explicat Fernández en una entrevista a EsRadio recollida per Europa Press .

Aquesta deriva, segons ha explicat, dificulta un pacte del PP català amb el PSC a la Generalitat, ja que, perquè això passés, haurien de "trencar amb tot el separatisme: a Madrid, a les diputacions, als consells comarcals ia les grans ciutats catalanes".

D'aquesta manera, tot i que ha defensat que el PP recolzés al seu moment la candidatura de l'actual alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, perquè "era el que calia fer", ha mantingut que no donaria suport a la candidatura d'Illa si aquest no trenca amb l'independentisme "perquè després t'enganyen i et traeixen".

Alhora, Fernández, ha explicat que "la clau" per la qual Ciutadans va ser guanyador d'unes eleccions catalanes "després d'un desenvolupament de més d'una dècada" va ser la batalla "per terra, mar i aire" contra l'independentisme recollint el testimoni del expresident del PP català Alejo Vidal-Quadras i que el seu fracàs es produeix quan "tots" els mandataris del partit taronja se'n van a Madrid.

"Ciutadans és la història d'un èxit i d'un fracàs i et dóna les claus per saber què funciona i què fracassa. Ciutadans va ser un projecte reeixit quan va demostrar la seva vàlua recollint el testimoni del que havia plantejat al seu moment Alejo Vidal- Quadras, que és la batalla per terra, mar i aire contra el nacionalisme des del punt de vista ideològic, i feta des de Catalunya sense cap mena de tutela", ha postil·lat.