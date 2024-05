Alejandro Fernández posa una condició a Illa per investir-lo com a president

Alejandro Fernández, líder del PP català, ha liderat la recuperació dels populars a la comunitat. Així ho testifiquen els 15 escons aconseguits a les eleccions del 12M, després dels pèssims resultats d'anys anteriors. Ara, davant de la investidura que ve, i en una entrevista al diari ABC, el dirigent ha ofert el seu suport a Salvador Illa, líder del PSC, per investir-lo com a president de la Generalitat, però ha posat una condició innegociable: trencar tots els acords amb el separatisme a Espanya.

Fernández ha estat clar en expressar que, fins ara, "no s'han produït converses entre els dos partits". Tot i això, ha obert la possibilitat d'un pacte PP-PSC amb la ferma promesa de mantenir-se fidel als seus compromisos de campanya: "El gran avantatge que tenim és que ens mantindrem fidels al que vam dir en campanya electoral i no anem a prendre els cabells a la gent que ens ha votat".

El líder del PP a Catalunya ha subratllat que qualsevol acord amb el PSC depèn d'una condició fonamental: "Per poder arribar a un acord amb el PSC, s'han de trencar tots els acords amb el separatisme a Espanya. Ha de quedar clar que aquesta condició es mantindrà. Si no, no hi haurà acord possible”.

Fernández ha insistit en la necessitat d'accions concretes per part del PSC per establir una via de diàleg: “Si el PSC trenca amb el separatisme, aquí ia Madrid, hi pot haver una via de diàleg. Però volem fets, no paraules, perquè no ens en refiem”. Ha afegit que, històricament, les paraules del PSC han resultat enganyoses: “Fins ara, sempre que han estat paraules, el que han fet és enganyar. I això no tornarà a passar. El que demanem ho hem deixat molt clar sempre: que es trenqui amb el separatisme".

Aquestes declaracions d'Alejandro Fernández destaquen la seva postura intransigent respecte de qualsevol possible aliança amb el PSC, condicionant el seu suport a una ruptura total amb els separatistes. Aquesta fermesa busca garantir que el PP no trairà els seus votants i que qualsevol avenç polític serà sòlid i basat en compromisos reals i verificables.