Alejandro Fernández (PP) té un missatge per a Puigdemont: 'No ens evaporarem'

L'actual líder del PP a Catalunya i possible candidat per a les properes eleccions al Parlament el 12 de maig, Alejandro Fernández, ha reaccionat amb contundència a l'anunci que Puigdemont serà el candidat de Junts. "Carles Puigdemont, tinc un missatge per a tu. Ens coneixem fa molts anys i encara que mai has estat l'alegria de l'horta, és normal que estiguis eufòric", ha començat dient en un vídeo publicat a la xarxa social X- abans coneguda com a Twitter -.

Fernández ha assegurat que pot arribar a entendre la felicitat de Puigdemont: "No n'hi ha per menys, tens sotmès, humiliat i fa xantatge a un president del Govern d'Espanya", ha alertat.

Tot i això, ha desafiat l'expresident de la Generalitat, avisant que no podrà acabar amb els catalans unionistes: "Però tampoc et vinguis a dalt abans d'hora, perquè som milers i milers els catalans que continuarem plantant cara a tot allò que tu signifiques"

"No acceptarem mai que hi hagi catalans de primera, és a dir, vosaltres, i catalans de segona, els que no pensem com tu i que passem a ser directament colons, 'ñordos' o 'botiflers'', ha sentenciat Fernández en un vídeo publicat fa pocs minuts.

"Perd tota esperança, perquè no ens evaporarem i no ens anirem mai de Catalunya perquè Catalunya és la nostra terra", ha conclòs.

A continuació, podeu veure el seu discurs: