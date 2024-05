Aragonès: 'Sense finançament la Catalunya dels 8 milions no es podrà pagar'

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertat que sense canvis en el finançament autonòmic de Catalunya, “la Catalunya dels 8 milions no es podrà pagar”.

Ho ha dit aquest dimecres a la sessió d'obertura de la 39 Reunió Cercle d'Economia que se celebra fins divendres al Palau de Congressos de Catalunya, i en què també hi han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.

Aragonès ha mostrat la seva esperança que durant la legislatura vinent s'arribi a un acord per millorar els recursos, ja que, segons ell, s'està arribant al sostre per poder finançar els serveis públics.

"Per tant, esperem que els acords que sorgeixin del nou Parlament es puguin focalitzar especialment en la qüestió dels recursos", ha afegit Aragonès.

Ha recordat que el proper any es torna a les regles fiscals de la Unió Europea, especialment a les de despesa, cosa que limitarà els pressupostos del 2025, per la qual cosa ha mostrat la seva esperança que hi pugui haver "un acord per a un increment significatiu de els recursos" de què disposarà la Generalitat.

Aragonès ha reivindicat l'obra del seu Govern durant la darrera legislatura: "Deixem el país millor del que el trobem".

Ha assenyalat que el nou Govern trobarà uns "fonaments" que s'hauran de saber aprofitar, ja que l'economia catalana està en un moment de creixement.

"En termes comparats, podem dir, i crec que hem de dir, que l'economia catalana va bé, va molt bé", ha dit, tot i que ha demanat evitar caure en un triomfalisme fals.

L'actual president també ha lamentat que "l'extrema dreta s'hagi reforçat" després de les passades eleccions del 12 de maig. "El populisme de l'extrema dreta provoca la pèrdua de prestigi de les institucions", ha dit Aragonès.

Collboni demana acords per formar Govern

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat a les forces polítiques que siguin capaces d'arribar a acords per formar un Govern després de les eleccions catalanes i “no bloquejar el mapa polític català”.

Segons Collboni, bloquejar un acord per formar Govern impediria millorar el benestar de la ciutadania i desenvolupar projectes relacionats amb la vivenda i les infraestructures.

"Una repetició electoral no faria res més que incrementar la desafecció política", i ha defensat que la ciutat de Barcelona no està disposada a perdre oportunitats econòmiques per culpa de la conjuntura electoral.

Així mateix, ha celebrat que el seu govern municipal ha col·laborat amb el Govern dʻERC: "Com a alcalde he tingut lʻexperiència i vull reconèixer-ho públicament dʻhaver treballat amb el govern del president Aragonès i haver obtingut resultats tranquils i concrets".

Guardiola demana que no es produeixi una repetició electoral

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha fet una crida als partits polítics a construir majories després del 12M i evitar una repetició electoral que, segons les seves paraules, és un luxe que els catalans "no ens podem permetre", després advertir que un bloqueig, ha dit, seria una mala notícia per a Catalunya.

Guardiola ha demanat tenir "cap clar i mirada llarga" davant els reptes polítics i econòmics que afronta Catalunya i ha recordat que, ja en les jornades del 2023, es va advertir d'un retrocés a la renda per càpita a Catalunya i al conjunt d'Espanya respecte a la mitjana de la UE.

Ha subratllat la contradicció que suposa que, per contra, creixin a bon ritme els grans indicadors, com el PIB o la creació d'ocupació, fins i tot arribant a màxims històrics, per la qual cosa ha explicat que la reculada es deu al baix creixement de la productivitat, “clau per augmentar el nivell de benestar, redistribuir millor la riquesa i disminuir pobresa”.

A nivell polític, Guardiola considera fonamental la reforma del sistema de finançament perquè la Generalitat necessita més recursos, i ha avançat que les conseqüències dels resultats del 12M impregnaran les sessions del Cercle.