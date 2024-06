Podem alerta del perill de pactar amb el PP per renovar el CGPJ

La candidata de Podem a les eleccions europees del 9 de juny passat, Irene Montero, ha alertat que un pacte entre PSOE i PP per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) juntament amb altres institucions de l'Estat suposarà "de facto l'inici d'una nova legislatura", i portarà a la dreta a "aprofundir la seva estratègia colpista" ia fer "més difícil transformar Espanya".

"El pacte del PSOE i el PP per renovar el CGPJ i moltes institucions de l'Estat és de facto l'inici d'una nova legislatura. El PSOE col·loca el PP com a principal soci del Govern en lloc de la majoria plurinacional democràtica. Ens imposen novament la Gran Coalició", ha dit la dirigent de Podem en un missatge a la xarxa social X.

Montero ha assegurat que els socialistes busquen "una aliança estable" amb els populars "per a assumptes d'Estat", mentre "aparenta fer una mica d'esquerres amb la majoria plurinacional", una estratègia que "sempre va voler el PSOE" i que li va impedir acordar un Govern de coalició amb Podem el 2016 i 2019.

Quan li dónes la mà, agafen el braç

La també exministra d'Igualtat ha avisat que quan "a la dreta li dónes la mà, t'agafa el braç", i que per tant un acord entre el PSOE i el PP portarà aquests últims a aprofundir "la seva estratègia colpista i serà encara més difícil transformar Espanya".

"Amb la Gran Coalició el PSOE permet que el PP mani encara que no governi", ha afegit. En aquest sentit, ha recordat que les transformacions dels darrers anys s'han compromès gràcies al fet que "només mana el PSOE, no hi ha majoria d'esquerres al Congrés i colpeja amb força la reacció", però ha lamentat que aquesta és "una voluntat estable, no anecdòtica, de la majoria social”.

"No hi haurà estabilitat amb una Gran Coalició. L'estabilitat a Espanya passa per aprofundir en les transformacions feministes, socials i plurinacionals i per democratitzar l'estructura de l'Estat. No hem anat gaire lluny, això no ha fet res més que començar", ha prosseguit amb la seva explicació, per resoldre dient que "Espanya necessita una esquerra forta per avançar en drets encara que la Gran Coalició no vulgui".