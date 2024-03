per Redacció CatalunyaPress

L´Aliança de l´Esquerra Republicana d´Espanya (AIREs) ha celebrat aquest dissabte la III Jornada Feminista d´AIREs. El projecte polític hi ha abordat "en profunditat" la violència contra la dona, tal com ha informat a través d'un comunicat, posant el focus en temes controvertits com el de la llei trans.

Arran d'unes exposicions conduïdes per Laura Torroba, membre de la Secretaria d'Igualtat d'AIREs, l'aliança ha "abordat" com la llei trans "tira per terra a la pràctica polítiques destinades a la millora de les condicions de vida de les dones a Espanya", en "vulnerar drets bàsics en les dones, violació dels seus espais propis, llibertat d'expressió, esborrament jurídic i social en benefici del patriarcat a base de fomentar l'odi, la separació i potenciar la violència masclista en tots els seus àmbits".

La llei trans, impulsada per l'exministra d'Igualtat Irene Montero, va ser aprovada el 16 de febrer del 2023, després d'un llarg debat al Congrés dels Diputats, de més de mig any. És una llei destinada a l'autodeterminació del gènere a partir dels 16 anys, o la prohibició de les teràpies de conversió a tot el territori nacional. Tot i això, a partir de buits legals, ha provocat conflictes.

Per exemple, aquest mateix mes de març la Federació Plataforma Trans i Eufòria Famílies Trans-Aliades va sol·licitar a la Fiscalia que investigui si l'anunci de canvi de sexe de 37 militars i guàrdies civils a Ceuta és un frau de llei. En definitiva, és una llei que ha generat una divisió fins i tot en el moviment feminista, per l'ús que se'n pot fer.

El "periple judicial" que ha d'afrontar una víctima de violència de gènere

D'altra banda, durant la III Jornada Feminista d'AIREs, Núria González, advocada i activista feminista Abolicionista de CATAB, ha tractat la LIVG (Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere), tot relatant tot el "periple judicial" que ha d'afrontar una víctima de violència de gènere, i assenyalant les "insuficiències" i "errors" que té el sistema. Ha detallat l'estat en què arriben les dones ("en xoc") i el "desemparament" que reben des del mateix sistema judicial.