Alícia Romero : ''Volem millorar la vida de la gent''

Alícia Romero és portaveu del Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar, Secretària de l'Àrea d'Economia, Coneixement i Transició Digital del PSC i diputada al Parlament de Catalunya.

Llicenciada en dret per la UPF i Màster per ESADE. Directiva amb experiència de més de 20 anys al sector públic-privat.

Ha dirigit organitzacions de diferents àmbits, relacionades amb el desenvolupament econòmic, i la gestió universitària i del coneixement.

Ha desenvolupat col·laboracions amb consultores en temes d'estratègia i comunicació, i col·labora com a docent a diversos postgraus.

Per a algú que no el conegui, qui és Alícia Romero?

Alícia Romero és una dona de 47 anys, que té dues filles, que fa uns anys que es dedica a la política, que va estudiar dret i que està en política per la necessitat d'intentar millorar, la vida dels altres i la realitat que ens envolta i no ens agrada. Voler canviar les coses perquè no t'agrada com estan, sóc així.

A la política, és veritat que tens una capacitat d'impactar a la vida dels altres i de transformar aquesta realitat que no t'agrada i per això sóc aquí. Desenvolupant aquesta tasca i intentant aconseguir aquest objectiu, que és millorar la vida de la gent que m'envolta.

Fa tres anys que és al costat de Salvador Illa. Com ho definiria?

Definiria Salvador Illa com una persona intel·ligent, molt treballadora amb una alta capacitat de treball a què no ens acostem cap de nosaltres.

És una persona molt constant, i això és un valor molt positiu. La constància i l'ésser estable amb les coses que el marquen, encara que és molt tossut també per dir coses que no són tan positives.

És molt honest, és una persona molt honesta, molt bona gent, que per mi això és un element, molt important i que s'envolta de gent que el complementa.

Quin balanç fan del seu “Govern Alternatiu”?

Molt positiu, perquè realment en aquests tres anys de creació, al juny deu haver fet tres anys, el que hem volgut és organitzar d'una manera diferent l'oposició. Anar més enllà de fer oposició, que és controlar el govern i fer propostes, però molt centrada sempre en el control del govern.

Ens va semblar que crear un govern alternatiu, et facilitava el fet de fer propostes, de ser constructiu i d'anar generant una alternativa, que és el que nosaltres volíem, perquè, al capdavall, si bé vam guanyar les eleccions, però no vam poder governar.

Ens va semblar que era un bon sistema, un bon mecanisme per organitzar-nos com a oposició.

La veritat és que hem aprovat més de 80 documents, hem fet molts quilòmetres. Visitat a tot Catalunya, entrevistat amb entitats. Tenim una bona visió d'organitzar-nos com a oposició.

Ens ha ajudat a entendre quina és la situació de Catalunya, ens ha servit per escoltar molt, per estar amb la gent, per conèixer pobles i ciutats, i per presentar una alternativa a molts dels temes que preocupen els ciutadans.

Si mirem la composició del “Govern Alternatiu” que han format, estaríem mirant el nou govern de la Generalitat?

Segurament no, perquè el govern alternatiu es configura amb la llista, la candidatura del Parlament o amb els diputats. Òbviament volíem que els diputats que fem oposició poguéssim crear aquesta alternativa.

I és evident, que ara hi ha una altra llista, hi ha una altra candidatura, i que també és quan es conforma un govern, no necessàriament les persones que conformen aquest govern han de ser diputats.

El president té tota la llibertat per anar a cercar els perfils que consideri. No crec que aquesta assimilació que es va fer amb el govern alternatiu es pugui fer amb un futur govern de la Generalitat.

Seria possible un govern en minoria del PSC, però amb acords puntuals?

Sí, de fet, nosaltres és la fórmula que ens agradaria. Sembla que els ciutadans no ens donen una majoria absoluta en aquestes eleccions, ni a nosaltres ni a ningú. Les majories absolutes com a mínim, de moment sembla que s'han acabat.

Per tant, nosaltres preferiríem un govern presidit per Salvador Illa amb un suport, encara que no sigui majoritari de la Cambra, però que t'obligui, evidentment, a apropar-nos-hi per aprovar pressupostos o les grans lleis.

Crec que també està demostrat la nostra capacitat d'arribar a acords, encara que evidentment no és fàcil. Crec que hem pogut demostrar que ho hem fet aquests anys, sense ser al govern. I per tant, aquesta fórmula és una fórmula que a nosaltres ens agradaria, però haurem d'esperar a veure què diguin els ciutadans, quina confiança ens donen.

Si Salvador Illa no pogués ser investit President de nou, ¿a qui votaria com a president el PSC? A Pere Aragonés o Carles Puigdemont?

Nosaltres no vam fer president a ningú el 2021. Nosaltres vam votar el nostre candidat que és Salvador Illa, i crec que és el que farem en qualsevol dels casos, votar Salvador Illa, tant si pot ser-ho com si no, si tenim majoria com si no.

El nostre candidat és ell, creiem que és el millor candidat, creiem que és el president que necessita Catalunya a hores d'ara i, per tant, nosaltres seguirem fins al final amb la nostra candidatura, amb la investidura.

Catalunya està en una situació complicada perquè tenim pressupostos prorrogats el 2024, tant a Catalunya com a l'Estat. Com es planteja el PSC continuar amb la gestió els mesos que quedarien de l'any si aconseguissin conformar un govern a la Generalitat?

Tindríem de veure la situació quan passi. No és el mateix que passi al juny que passi a l'octubre. I, per tant, això també ens condicionarà força. Veurem.

És veritat que sembla molt complicat aprovar uns pressupostos per al 2024, tant de bo ho poguéssim fer, perquè realment les regles de despesa ara estan suspeses. Per tant, ara hi ha molta capacitat, sobretot d'un pressupost que creixi i creixi força. L'any vinent no serà igual això.

Caldria intentar estirar al màxim aquestes possibilitats. Però, en tot cas, és una gestió complicada perquè arribes a un govern, has de fer un govern, canvies els equips… No és fàcil ni ràpid. Però intentar aprofitar al màxim totes les oportunitats que tinguem per no perdre aquests recursos que ens plantejava aquesta oportunitat de tenir pressupostos aquest 2024.

Des del PSC esteu parlant que la comunitat catalana aporta molt a la caixa comuna però està rebent menys i que demanareu més recursos per a Catalunya. Però què faríeu amb aquests “recursos extra”?

Aquesta és una bona pregunta perquè, no volem més recursos perquè sí. Pensar que el pressupost que calia aprovar era un pressupost de 46.000 milions d'euros. És a dir, que són molts recursos. Per tant, el primer que cal fer és gestionar bé aquests recursos, nosaltres creiem que els podem gestionar millor.

La segona és que, evidentment, si podem tenir més recursos millor. Perquè som els tercers que aportem a l'Estat. Per tant, això hauria d'estar més equilibrat i lluitarem i treballarem perquè això sigui així. Ara cal gestionar-ho bé.

Però les nostres prioritats, quines són bàsicament? A l'àmbit, de la despesa, sobretot, els temes d'educació i sanitat i serveis socials. És a dir, els serveis públics de qualitat, millorar-los. La convivència i la seguretat. Aquest és un tema que també ens preocupa.

I també la generació de riquesa. Si no generem riquesa i prosperitat, no la podem repartir. Per tant, això vol dir més recursos per al coneixement, per a la ciència, per a la innovació i per a la indústria. Per tant, aquestes seran les nostres prioritats i on posarem el focus.

Ara bé, el pressupost de la Generalitat és molt alt. I una de les coses que cal fer també és sacsejar-ho. Detectar les ineficiències que hi ha i poder gestionar-ho d'una manera millor i que porti més impacte del que ha tingut fins ara.

En un dels informes elaborats pel “Govern Alternatiu” vau detectar un problema a Sanitat. Vau detectar que s'havia gastat el 100% del pressupost entre pagaments en farmàcia i consorcis sanitaris. Fins i tot hi ha una desviació de la despesa i un dèficit de 622 milions d'euros. Què faríeu per gestionar aquesta situació? Quina solució aportaríeu?

Sí. Primer el que cal fer és posar la despesa real en salut. En aquests moments tenim una despesa desplaçada que ha tancat l'any amb gairebé 3.000 milions d'euros. És a dir, vol dir que hi ha 3.000 milions d'euros en factures al calaix.

Nosaltres quan governàvem amb tripartit es va posar el comptador a zero. És a dir, vam ser capaços de dir que ens gastaríem una xifra en salut i es va gastar això i per tant, en aquest sentit, vam redreçar aquests números de salut. Vam ser realistes amb les despeses en salut.

Això s'ha de tornar a fer i es pot fer i, per tant, ho farem; aquest és un compromís que nosaltres tenim. D'altra banda, és que, si el sistema tenia l'any 2020, prop de 9.000 milions d'euros i ara en té gairebé 15.000 milions i el ciutadà té la sensació que no ha millorat el sistema de salut perquè hi continua havent llistes d'espera per operar-se el maluc, les cascades, o perquè l'atengui l'especialista, tenim un problema.

Perquè estàs posant molts més recursos al sistema i per això no està impactant el ciutadà. Per tant, aquí el que ens agradaria fer conjuntament amb el sector és una certa sacsejada al sistema i veure què està passant. Per què amb 5.000 milions d'euros més no ha millorat el sistema? Perquè el sistema té una atenció, sobretot el ciutadà.

Moltes coses són excel·lents, en investigació, en operacions difícils, en trasplantaments, però no som capaços de tenir una bona atenció primària, que quan truquis al CAP en menys de 5 dies t'atengui. No som capaços de tenir unes proves diagnòstiques perquè puguis saber què t'està passant, perquè et donen unes llistes d'espera molt llargues i, per tant, això ho hem de poder millorar. Aquesta sanitat assistencial, la salut assistencial. A nosaltres ens agradaria poder millorar aquesta línia.

S'han posat molts més recursos i hem de veure què passa perquè no està impactant. Ens preocupa òbviament les factures que estan al calaix, aquesta despesa desplaçada, és a dir, aquest pressupost de salut que gastem perquè no és real, o com no és el que posem al pressupost. Això ho hem de resoldre i si podem governar aquests quatre anys això s'acabarà.

S'han de fer una auditoria per veure què passa. És a dir, què passa amb alguns serveis. En educació ens passa el mateix.

Estava en un pressupost de 6.000 milions, ara estem en 7.000 i poc i tampoc sembla que hàgim tingut millores al sistema educatiu, al contrari, les pitjors dades PISA.

S'ha de netejar el sistema i passa amb la meitat dels serveis socials, amb la dependència, treballem molt per avaluar la dependència, no? En què t'avaluïn el grau que tens, en què després cobris les ajudes.

En fi, tenim ineficiències al sistema i creiem que s'han de sacsejar i una auditoria ens ajudarà a saber una mica quina és la foto ia partir d'aquí haurem de posar les solucions.

Parleu que la gestió que s'està fent econòmica a la Generalitat no és bona però els resultats dels indicadors que avalueu des del PSC no són tan negatius com per parlar de mala gestió.

No, una cosa és el pressupost i el que tu fixes al pressupost i una altra cosa és la realitat. Al final, el pressupost et diu, jo gastaré 12.000 milions d'euros en salut, però no te'ls gastes, te'n gastes 15. Nosaltres ho diem és que el pressupost sigui real, que sigui la realitat.

Per tant, en salut que executem al 100%, és clar, és que ens passem del que havíem dit al que després fem. En salut estem per sobre del 100% perquè en gastem més. O en educació, però després, per exemple, en igualtat estem executant el 36%, o en indústria també estem amb xifres per sota del 50%, és a dir, els nivells d'execució depenen.

En aquest cas, si parlàvem de salut, doncs són molt alts perquè gastem més del que hem pressupostat. Que això no és gestionar bé. D'altra banda, perquè evidentment no estem executant tot allò que hem posat al pressupost, en el cas d'indústria o en el cas d'igualtat.

Afirmes “això no és gestionar bé”. Què és gestionar bé segons el PSC?

El pressupost és una llei que aprova el Parlament i s'han de complir.

Si tu estàs dient en aquest pressupost que gastes 12.000 milions d'euros en sanitat i marques 15 programes i n'acabes gastant 15.000, és obvi que està passant alguna cosa. O no t'estàs assabentant de què passa a l'àmbit de salut,

o en tot cas, si ho saps i ho permets i ho toleres, doncs és que són molts diners. I, per tant, aquí nosaltres el que creiem és que cal analitzar bé què està passant. On estan anant aquesta despesa més gran?

Si és més despesa en farmàcia, per tant, cal veure si aquí hi ha elements de millora. Què està passant? Jo crec que hi deu haver una anàlisi, i sobretot una voluntat de millora.

Una voluntat d'analitzar quines ineficiències hi ha al sistema per poder resoldre-les. No tot va bé, tot va bé. Aquest autoengany no ens ajuda.

I després mirar que hi ha sectors, com el d'universitats, en què no estic dient que hi posem 3.000 milions, però només que en posem 500 o 300 o 1.000 més, l'impacte seria brutal. I en canvi, estàs posant molts diners en salut i no hi ha impacte. Almenys aquí el ciutadà no ho veu, no ho detecta.

El ciutadà diu, truco al CAP i no m'agafen el telèfon o truco al CAP i no m'atenen o triguen molt a atendre'm. Això s'ha de mirar de millorar, sense autoengany, i sempre amb un esperit constructiu, intentar sacsejar el sistema per millorar-lo.

Al vostre document per reformar el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, feu moltes propostes a l'àmbit municipal i algunes són molt interessants. Voleu eliminar la concurrència competitiva als concursos? Per què?

Això són projectes de les POSC, és a dir, per als ajuntaments. I és veritat que aquí, quan fas un Pla d'Obres i Serveis, primer, no són les mateixes necessitats d'un municipi com Sabadell o com un municipi de Trem,

però heu d'intentar que l'impacte d'aquestes inversions arribi a tot Catalunya. Perquè la capacitat d'un ajuntament gran per fer projectes és molt més alta que la del petit. Per tant, cal intentar que, amb uns criteris, potser amb uns criteris de població, de projectes, pots donar recursos a tots.

Tu pots establir unes condicions, però fer-ne una concurrència competitiva, què és? Escolta, presentin projectes i potser, li ho atorgo, però és que resulta que Catalunya és molt gran, que hi ha moltes necessitats i potser el més interessant és fixar uns criteris.

Criteris de població, d'atur, ia partir d'aquí donar recursos per a projectes en funció d'uns ítems. Però em sembla que aquí, quan parlem de municipis, i que evidentment aquest recurs ha d'arribar a tot Catalunya, està bé marcar quines condicions i quins objectius tens. Una de les coses que ja també vam dir és que potser cal canviar una mica els criteris i potser cal fixar.

I també marcar una mica on vols que vagin aquestes inversions, que no vagin per piscines, per exemple, doncs marca-ho. Perquè si no, els municipis diuen si m'ha de caure 600.000 euros, doncs faré un camp de gespa.

Doncs potser aquesta no és la prioritat que marca el país conjuntament amb els municipis, perquè és veritat que una de les coses que diem és que s'ha de governar amb els municipis. Governar amb els municipis vol dir que decidim conjuntament a què dedicarem aquestes inversions quines són les prioritats d'aquests municipis?

La sequera? Doncs potser la majoria d'aquests recursos han d'anar per a infraestructures del cicle d'aigua. Totes les infraestructures de baixa, d‟aigua en baixa, fer-ho conjuntament, que parlem més de les necessitats i de les condicions, i no tant, doncs, de millors o pitjors projectes en funció d‟altres elements que no són qualitatius.

També voleu millorar la flexibilitat en la justificació econòmica i admetre canvis a les subvencions als municipis catalans

A Catalunya, en general, a totes les administracions tenim un problema de burocratització. És una administració molt burocràtica, és molt lenta i una de les coses que nosaltres portem al programa és una certa transformació de l'administració on posem el ciutadà al centre.

I una de les propostes concretes és simplificar aquests tràmits administratius. Per tant, siguem capaços de dir, simplifiquem tràmits, simplifiquem regulació, serem més àgils, creiem una oficina única, no només per a les empreses, també per al ciutadà, que no hàgim de lliurar 30 vegades el mateix paper a diferents departaments, que siguin interadministratius, és a dir, que també des de la Generalitat puguis fer tràmits.

Aquestes propostes que afectaran els ajuntaments tenen a veure amb les peticions que heu sentit durant aquests anys de simplificació de tràmits?

Sí, amb els ajuntaments, però també amb les empreses. És a dir, tothom diu que això és un drama i l'Estat també s'està plantejant aquesta transformació de l'administració. Utilitzar la tecnologia per afavorir, per ser més eficients i més àgils amb el servei que donem al ciutadà.

Aquesta és una de les nostres propostes de programa i una de les prioritats que té Salvador Illa, ho va dir l'altre dia a l'acte que va fer a Dresans, i serà un tema molt rellevant per a nosaltres.

La gestió de la sequera, des del PSC, la definiu com un gran fracàs de l'actual govern de la Generalitat.

Sí, quan no plou és quan més es necessiten les infraestructures d'aigua i els darrers 10 anys no hem fet res. La darrera inversió important la va fer el tripartit, que la va fer el president Montilla, que ha estat la depuradora del Besòs.

Des de llavors no hem fet res, no hi ha hagut una gran inversió. Ja fa 3 anys que insistim que s'han de fer inversions. Des de l'any 2022 que se'ns diu des de vosaltres els organismes especialitzats, AEMET, etc.

Però a Catalunya no hem fet res, ni depuradores, ni plantes regeneradores, ni regeneració d'aigua, ni dessaladores, i és clar, ara anem tard. Si haguéssim fet les inversions que tocava, tindríem aigua per a 5 milions de habitants. Que és el que toca bàsicament a la província de l'àrea metropolitana de Barcelona i Girona, perquè tota la part de l'Ebre i Tarragona ja hi és, ja ho té resolt.

Per tant, des de la Generalitat podrien haver fet la feina, però hem estat distrets amb altres coses i ara no tenim l'oferta d'aigua necessària perquè no estiguem mirant el cel. La podríem tenir, però no en tenim i, jo crec que això s'ha de posar, i no s'ha fet amb els darrers governs independentistes.

I per què no ho han fet? L'ACA ha tingut un pressupost que no s'ha executat.

Sí, és una pregunta que ens agradaria que ens responguessin, perquè en tots aquests anys no s'ha planificat i s'ha executat i s'han fet inversions.

L'ACA té 600 milions d'euros de pressupost, sense executar i al calaix. És una pregunta que ens agradaria que ens responguessin. La realitat és que no s'han planificat i no s'ha fet.



És veritat que ja fa un any i mig que hem aprovat aquí al Parlament una llei on hi havia tot un annex d'inversions per desenvolupar i encara no les hem vist, és a dir, el govern és lent també a executar aquesta llei que parlava sobre la sequera i sobre inversions necessàries.

Aleshores, és força increïble que passi això i mentre posin el focus en elements de demagògia absoluta com són les piscines, no? Com si fos el gran problema del país.

El gran problema del país no són les piscines, el problema del país és que en 10 anys no s'ha fet una infraestructura d'aigua i avui hem de mirar el cel. I és clar, bé, aquesta no és la solució.

I què faria el PSC si governar-se a la Generalitat?

Fer les inversions. Cal acabar la dessaladora del Besòs, la de Foix, cal pensar en una nova dessaladora a la Costa Brava, la planta de regeneració d'aigua del Besòs, que ja hauria d'estar en obres i s'ha anat molt lent, ajudar als ajuntaments a totes les inversions en baixa, perquè no hi hagi fuites i aquí també podem salvar aigua, tenim la tecnologia i el coneixement per desenvolupar també nous instruments, noves infraestructures.

Ho hem de posar tot al servei de lluita contra la sequera. Nosaltres el que hem dit és que el primer decret que signarà com a Salvador Illa com a president sigui el de sequera, de 3.500 milions d'euros per desenvolupar aquestes inversions.

Ho hem de fer perquè Catalunya és rica hídricament, com són moltes altres comunitats, i no podem estar mirant al cel i patint en un estiu a 40 graus sense poder-nos refrescar, no? Això no pot ser.

Quina diferència el PSC de Junts, Esquerra, Comuns o el PP?

Jo només dic, li pregunto als jubilats, quant els ha pujat la pensió en els darrers governs del PP i quan ha pujat en governs del PSOE?

L'esquerra és igual que la dreta, ja que no, òbviament no. I això ho podem veure en aquest cas. Podem veure amb les beques els estudiants que ha augmentat els recursos moltíssim. Es pot veure en moltíssimes polítiques.

Després, òbviament, cada partit té els matisos. Nosaltres no tenim res a veure amb els partits de la dreta, sobretot amb el PP. A Junts, aquí hem defensat alguns projectes conjuntament, com ara l'ampliació de l'aeroport o el hard rock. Però també no hem estat d'acord amb moltes altres coses, com ara el model de país o la relació que tenim amb Espanya, igual que amb ERC.

Tots podem compartir coses. Aleshores, a nosaltres el que ens agradaria és que en la propera legislatura ens fixéssim més en el que ens uneix, en comptes de les coses que ens separen.

Ara, ens separen, ens separen, doncs, moltes coses. Per exemple, estem molt a favor de l'escola pública. També creiem que l´escola concertada forma part d´aquesta gran xarxa. Creiem en la col·laboració publicoprivada, és a dir, que l'administració pugui fer el que fa bé. Però si també el privat ho fa bé, doncs, amb un sistema de regulació estable i de rendiment de comptes, doncs, es pugui fer.

Bé, jo crec que ens diferenciem, és clar, posant-nos diàriament tots els partits, no acabaríem mai, Però, en fi. Jo crec que la gent a qui s'ha fixat és que han fet uns partits o altres quan han governat, no? I, per tant, aquí veuran les diferències. Això es veu molt bé també als municipis.

Els ajuntaments socialistes, per exemple, han apostat sempre per les Guarderies. I s'han fet escoles Guarderies. Vinc de Mataró, una ciutat que ha apostat per les escoles, totes són públiques, totes gestionades pel mateix ajuntament. Pensant sempre, en la conciliació, l'educació dels nostres fills... Hi ha diferències. Després cadascú que es llegeixi el programa i veurà les diferències entre els uns i els altres.

Han recorregut tots els racons de Catalunya, han escoltat molta gent, pràcticament tota la gent que forma part de la societat catalana. Us han dit moltes coses. De totes les coses que us han dit, algunes se'n podran fer, d'altres no. Entenc que al PSC teniu una visió. Quines considereu que sí que es poden fer de les moltes que us han dit?

Moltes coses es poden fer. La responsabilitat de la ciutat és altíssima. 46.000 milions per quatre. Imagina't, és que estem parlant de molts milions d'euros. Per tant, hem de poder com a mínim posar el punt de ruta amb les noves infraestructures de Catalunya. Fa molt de temps que no es fa una nova infraestructura potent a Catalunya. Anem cap a la Catalunya dels 10 milions.

Per tant, hem de pensar en aquesta Catalunya, planificar el quart cinturó, planificar les obres de millora de la mobilitat al Maresme. Per exemple, la C-32 i la Nacional, l'Eix Pirinenc, que a més, en aquest sentit, tant amb l'Eix Pirinenc com la C-32, l'Estat ha fet una petició de gestió a la Generalitat, haurem de repensar també la mobilitat a l'Ebre, tot el traspàs de Rodalies, l'ampliació de l'aeroport, per exemple. Es podran fer totes les obres? No, però cal fixar-hi el rumb. Cal marcar cap a on vols arribar. I per fases, òbviament, anar fent.

Ens agradaria poder fer un sistema de salut més eficient. Millorar els nostres resultats a PISA i no es farà en dos anys, però hem de poder posar les bases perquè això sigui millor. Moltes coses no les resols en quatre anys. Però com a mínim sí que posar les bases perquè aquest país estigui millor en quatre anys o en vuit anys. Ho vam veure molt amb el tripartit.

Es van construir escoles, es van construir hospitals, carreteres que no s'havien fet, per tant, hi ha necessitats al país, a l'àmbit educatiu, a l'àmbit social, a l'àmbit sanitari, a l'àmbit de les infraestructures i això cal poder abordar amb acord i cal poder invertir perquè hi ha molts recursos a Catalunya. Per tant, hem de prioritzar i tenir clares les nostres prioritats i caminar cap aquí amb aquest objectiu.

Al PSC parleu de la tercera gran transformació a Catalunya. Parleu que en els darrers deu anys el procés ha paralitzat Catalunya Quin pla té el PSC per als propers deu anys?

Unes infraestructures claus per a l'economia, sobretot tant aeroportuàries com ferroviàries com viàries, aquestes són claus perquè les mercaderies vagin molt bé, perquè les empreses tinguin una mobilitat fàcil, perquè ens puguem connectar al món. Hi ha una idea que és la reforma de ladministració. Cal transformar aquesta administració, ha de ser una administració facilitadora. Que et permeti, que et permeti lactivitat, que sigui fàcil amb el ciutadà, que estigui al servei. Això és molt important.

En la qualitat i l'eficiència de l'educació i de la sanitat, que és molt evident que això ho hem de fer. I quan parlo d'educació també parlo del coneixement i vull dir de les nostres universitats, que han de ser no només excel·lents, sinó que també han de millorar la seva inversió perquè puguin estar en una posició millor. La millor universitat espanyola al rànquing és la UB, que està a la posició 200, hauríem d'optar per estar molt més amunt. I després el finançament.

És a dir, hem de lluitar per un millor finançament per a Catalunya, per desplegar tot el nostre autogovern, que vol dir que tenim moltes competències que o no les hem obert bé o no les hem obert. Aquests són els grans blocs en què nosaltres volem basar les nostres polítiques, en els propers anys, tant de bo els ciutadans ens donin la seva confiança i puguem començar.

Entre aquests blocs importants que esmenta, on queda la lluita contra el canvi climàtic?

Si parlem de renovables al nostre programa ja apareix que el que ens agradaria és que, els propers anys, si ara generem el 15% d'energia neta, aquesta es transformi en un 50%, i això vol dir 12.000 milions d'euros, 12.000 megawatts més de potència a Catalunya per arribar a complir amb el que diu la Unió Europea, que el 2030 hem d'estar al 50%, i estem molt per sota, al 15%, no hem crescut en els últims 10 anys.

Per tant, hem de posar moltes plantes fotovoltaiques i molt de molí a Catalunya per generar energia neta a través de l'aire ia través del sol i això és evident que s'ha de fer.

L'energia i l'aigua són dos factors molt importants de creixement a Catalunya i tenen a veure amb la nostra economia i, per tant, els hem de treballar.