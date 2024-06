Almenys 27 persones han estat amnistiades en menys d'una setmana

El nombre de persones que han estat beneficiades per la llei d'amnistia al 'procés' puja almenys a 27, entre condemnats que han estat exonerats i absolts que han vist cancel·lats els seus antecedents --inclosos els policials-- des que la norma va entrar a vigor el 10 de juny passat. Totes les amnisties acordades fins ara han estat dictades pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya.

Des de començament de setmana els magistrats han emès 10 resolucions que afecten 27 persones. Els primers amnistiats van ser l'exconseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, il'escorta de l'expresident Carles Puigdemont, Lluís Escolà.

L'exconseller havia estat condemnat per malversació a quatre anys i mig de presó per designar el mosso d'Esquadra Lluís Escolà --condemnat a quatre anys pel mateix delicte-- com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident Puigdemont a l'estranger, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya

El tribunal ha declarat l'extinció de la responsabilitat penal de Buch, Escolà i 25 persones més "en quedar amnistiats els actes en virtut dels quals ha estat declarada la seva responsabilitat criminal a la instància", segons les sentències consultades per Europa Press.

Atemptats contra l'autoritat i lesions

Entre aquestes 25 persones amnistiades en consten 3 que van ser condemnades per un delicte d'atemptat contra l'autoritat durant les protestes de l'1 d'octubre del 2020 a Barcelona. Els magistrats han esborrat la pena de tres anys i un dia de presó que se'ls havia imposat. A un se li ha perdonat també un delicte de lesions.

Les 22 persones restants que també s'han vist beneficiades per la norma van ser condemnades, entre d'altres, per delictes d'atemptat contra l'autoritat o delictes lleus de lesions en el marc de diverses protestes que van tenir lloc a Catalunya entre el 2018 i el 2019 a favor del ' procés'.

Tots els que al seu moment van ser absolts als tribunals dels delictes de desordres públics han vist ara cancel·lats els seus antecedents, inclosos els policials, pel TSJ català en aplicació de la llei d'amnistia.

Fiscalia calcula gairebé 500 beneficiats

La Fiscalia General de l'Estat calcula que 486 persones es podrien beneficiar de la norma. Segons ha informat el Ministeri Públic, la llei afectaria "aproximadament" 82 procediments penals que es troben actualment en tramitació. Aquestes causes es reparteixen entre el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i jutjats i tribunals de Catalunya.

Tot i això, ha matisat que és possible que no es pugui aplicar l'amnistia en els 82 procediments perquè hi ha causes amb delictes que no s'inclouen a la llei --com per exemple, delictes d'odi-- en conjunt amb altres que sí que es contemplen en el text legal.