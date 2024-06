Alvise, condemnat a pagar 7.000 euros per publicar fotos d'una periodista a les xarxes

El Tribunal Suprem (TS) ha condemnat l'eurodiputat electe Luis 'Alvise' Pérez, líder de l'agrupació S'ha acabat la festa (SALF), a pagar 7.000 euros d'indemnització a la periodista Ana Pastor per publicar en xarxes socials dues fotos sense interès informatiu.

En una sentència recollida per Europa Press, els magistrats consideren que Alvise va cometre sengles intromissions il·legítimes en el dret a la pròpia imatge de la periodista i l'obliguen a retirar aquestes fotografies dels seus comptes a les xarxes X (abans Twitter), Facebook i Instagram.

La Sala Civil del TS estima parcialment el recurs de l'eurodiputat electe contra la condemna a pagar 10.000 euros d'indemnització que li va imposar l'Audiència Provincial de Madrid per la publicació de tres fotografies.

L'alt tribunal redueix la indemnització a 7.000 euros després de considerar que la publicació d'una de les tres fotografies, en què apareixia la periodista dinant en un restaurant amb el seu marit --el periodista Antonio García Ferreras-- i el fundador i director de una ONG --Òscar Camps, de Proactiva Open Arms--, sí que estava legitimada per l'exercici de la llibertat d'informació.

D'aquesta manera, Alvise és condemnat per publicar les altres dues fotografies, perquè no troba justificació en el legítim exercici de la llibertat d'informació", per no tenir interès informatiu i general.

A la primera de les imatges apareixia la periodista juntament amb la seva parella en un restaurant. Per al Suprem, que "el marit de la demandant sigui també un periodista molt conegut i, per tant, pugui ser considerat com a personatge públic, no suposa que la reunió de la demandant i el seu marit sigui per si mateix un fet d'interès general" .

"Afirmar el contrari portaria a l'absurd de considerar d'interès general la presència conjunta dels integrants d'un matrimoni en qualsevol context i circumstància, pel simple fet que tots dos puguin ser considerats personatges públics, cosa que suposaria a la pràctica la privació de els seus drets a la intimitat familiar ia la pròpia imatge”, indica.

Els magistrats afegeixen que tampoc el fet que sembla que aquesta fotografia sigui la reproducció parcial de la primera fotografia, la dota d'interès general.

Segons el TS, el que donava interès a la primera fotografia era la reunió de la demandant i el seu marit amb el fundador i director de l'ONG, de manera que si es retalla la fotografia i es publica una versió editada on ja no apareix aquest últim, "l'interès que pogués tenir aquesta notícia gràfica decau".

I sobre l'altra fotografia, en què la periodista va ser captada a l'interior d'un restaurant, el Suprem assenyala que no s'ha provat cap interès especial informatiu, ja que està en companyia de dues persones la identitat de les quals es desconeix.

"Per tant, no hi ha cap fet d'interès que resulti reflectit en aquesta fotografia. La simple manifestació d'animadversió que, al fil de la publicació de la imatge de la demandant, fa el recurrent o, com afirma el Ministeri Fiscal, l'ànim de molestar la demandant, no dota cap interès general a la publicació de la seva imatge realitzada sense el seu consentiment", conclou.