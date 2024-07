L'amnistia ja ha beneficiat més de 70 persones

El nombre de persones que han estat beneficiades per la Llei d'Amnistia al 'procés' puja almenys a 73, entre condemnats que han estat exonerats i absolts que han vist cancel·lats els seus antecedents --inclosos els policials-- des que la norma va entrar a vigor el 10 de juny. Les darreres 46 amnisties han estat acordades pel Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona.

En concret, les 46 persones amnistiades per aquest jutjat són els agents de la Policia Nacional que estaven sent investigats per les càrregues de l'1-O a col·legis electorals de Barcelona.

El jutge Francisco Miralles ha considerat que l'amnistia havia de ser aplicada en aquest cas perquè "les actuacions investigades han estat d'escassa durada individual" i han estat "emmarcades en un objectiu policial definit" que no s'ha prolongat en el temps "més enllà de la pròpia maniobra" policial d'entrada i sortida dels diferents col·legis electorals".

L'instructor ha entès, a més, que els fets investigats no van ser prou greus per excloure'ls de l'amnistia, que no empara delictes de lesions penats amb més de cinc anys de presó, ni tampoc delictes de tortures o tracte degradant.

BUCH I L'ESCOLTA DE PUIGDEMONT

Als 46 policies beneficiats se sumen 27 més que van ser amnistiats el 25 de juny passat pel TSJ de Catalunya. Els primers van ser l'exconseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, il'escorta de l'expresident Carles Puigdemont, Lluís Escolà.

L'exconseller havia estat condemnat per malversació a quatre anys i mig de presó per designar el mosso d'Esquadra Lluís Escolà --condemnat a quatre anys pel mateix delicte-- com a càrrec de confiança perquè escortés l'expresident Puigdemont a l'estranger quan va fugir després de laplicació de larticle 155 de la Constitució a Catalunya.

El TSJ català va declarar l'extinció de la responsabilitat penal de Buch, Escolà i 25 persones més "en quedar amnistiats els actes en virtut dels quals va ser declarada la seva responsabilitat criminal a la instància".

ATEMPTATS CONTRA L'AUTORITAT I LESIONS

Entre aquestes 25 persones amnistiades en consten tres que van ser condemnades per un delicte d'atemptat contra l'autoritat durant les protestes de l'1 d'octubre del 2020 a Barcelona. Els magistrats van esborrar la pena de tres anys i un dia de presó que se'ls havia imposat. A un se li va perdonar també un delicte de lesions.

Les altres persones que s'han vist beneficiades per la norma van ser condemnades, entre d'altres, per delictes d'atemptat contra l'autoritat o delictes lleus de lesions en el marc de diverses protestes que van tenir lloc a Catalunya entre el 2018 i el 2019 a favor del 'procés' .

Tots els que al seu moment van ser absolts als tribunals dels delictes de desordres públics han vist ara cancel·lats els seus antecedents, inclosos els policials, pel TSJ català en aplicació de la llei d'amnistia.

FISCALIA CALCULA GAIREBÉ 500 BENEFICIATS

La Fiscalia General de l'Estat calcula que 486 persones es podrien beneficiar de la norma. Segons ha informat el Ministeri Públic, la llei afectaria "aproximadament" 82 procediments penals que es troben actualment en tramitació. Aquestes causes es reparteixen entre el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i jutjats i tribunals de Catalunya.

Tot i això, ha matisat que és possible que no es pugui aplicar l'amnistia en els 82 procediments perquè hi ha causes amb delictes que no s'inclouen a la llei --com per exemple, delictes d'odi-- en conjunt amb altres que sí que es contemplen en el text legal.

Aquesta mateixa setmana, el Tribunal Suprem ha rebutjat amnistiar la malversació al procés i ha assenyalat que, tot i que veu amnistiable la desobediència, té dubtes sobre la constitucionalitat de la llei d'amnistia. Així doncs, ha preguntat a les acusacions i defenses del procediment si veuen pertinent plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional perquè es pronunciï sobre la previsió de la llei d'amnistia d'exonerar el delicte de desobediència atribuït als encausats del procés '.