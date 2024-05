L'amnistia s'aprovarà aquest dijous al Congrés: L'aplicaran els jutges?

La Llei d'Amnistia serà aprovada definitivament aquest dijous al Congrés després de diversos mesos de batalles polítiques, i ara cal veure què faran els jutges, que són els responsables d'aplicar-la.

El panorama no sembla positiu per als amnistiats, amb la cúpula del poder judicial clamant-ne en contra. Dilluns passat 20 de maig tots els jutges espanyols van rebre a través del seu correu corporatiu una guia contra l'amnistia elaborada per Plataforma Cívica per la Independència Judicial a la qual es faciliten dos formularis per elevar qüestions d'inconstitucionalitat o prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cosa que obligaria a paralitzar l'aplicació de la llei. El missatge va ser enviat a través del correu corporatiu del CGPJ.

Ara cal veure si els jutges faran cas a aquesta guia. En darrera instància, els magistrats hauran d'aplicar la llei, però les consultes al TC i al TJUE podrien allargar el procés.

Així ha de ser el procés per aprovar l'amnistia

Fa dues setmanes l'amnistia va ser vetada pel Senat i per poder aixecar aquest veto i aprovar definitivament la norma, el PSOE, Sumar i els seus socis parlamentaris han de reunir aquest dijous un mínim de 176 vots.

La proposició de llei va ser registrada en solitari pel Grup Socialista el 13 de novembre de l'any passat i, encara que formalment s'ha tramitat pel procediment d'urgència, no veurà la llum fins a més de sis mesos després.

Si no hi ha sorpreses d'última hora, serà la segona llei que aprovi el Parlament des de l'arribada del Govern de Pedro Sánchez el desembre passat, a més de la reforma constitucional per eliminar el terme disminuït de la Carta Magna

Durant el seu recorregut al Congrés el text va patir diverses modificacions en virtut dels acords que els socialistes van anar aconseguint amb els independentistes catalans i que van anar rebent el suport de la resta de socis parlamentaris.

El text no s'ha mogut des del març

Després de la seva primera fase de debat a la Comissió de Justícia, el text va ser elevat al Ple el 30 de gener, però el vot en contra de Junts va impedir que s'enviés al Senat. Els de Carles Puigdemont van forçar la tornada a la comissió davant la negativa del PSOE a acceptar les seves esmenes sobre els presumptes delictes de terrorisme i traïció i van haver de buscar un nou pacte.

L'acord final al Congrés es va enlluernar al Ple del 14 de març i la llei es va enviar al Senat. El PP va utilitzar la majoria absoluta a la Cambra Alta per impulsar una modificació reglamentària que li va permetre 'retenir' allà la norma dos mesos, el màxim fixat per la Constitució, malgrat tramitar-se pel procediment d'urgència.

A més, el Senat va iniciar els tràmits per plantejar un conflicte inèdit d'atribucions contra el Congrés per considerar que llei suposava una reforma constitucional encoberta, encara que finalment els populars han desistit de portar l'assumpte al Tribunal Constitucional.

Sessió monogràfica i no valen errors

Així, fa dues setmanes, el Ple del Senat va vetar la llei i la va tornar al Congrés sense incloure modificacions. El Ple del Congrés tornarà a debatre-la aquest dijous en una sessió monogràfica, en què els portaveus dels grups comptaran amb set minuts per intervenir i ho faran de menor a major.

En els debats de les lleis que tornen del Senat no és habitual que hi participi el Govern encara que, com que el Reglament permet als membres de l'Executiu intervenir sempre que vulguin, aquesta opció sempre hi és.

A més, el PP ha sol·licitat que la votació sigui nominal, és a dir que cadascuna de les seves senyories hagi de dir en veu alta el sentit del seu vot, cosa que també van fer en les quatre ocasions anteriors en què aquesta norma va passar pel Ple abans del seu enviament al Senat. Per aixecar el veto del Senat, el Govern requereix majoria absoluta, un mínim de 175 vots, i atès que el PP, Vox, UPN i CC sumen 172 vots en contra, el PSOE i els seus aliats no es poden permetre errors ni absències.