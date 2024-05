L'AN insta Marta Rovira a declarar des de Barcelona

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Manuel García Castelló ha rebutjat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, pugui declarar com a investigada per videoconferència des de Suïssa i ha aclarit que ho haurà de fer des d'un jutjat de Barcelona, on segons el magistrat resideix el domicili.

En una providència, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 suspèn 'sine die' la declaració prevista per a aquest mateix dia --el 22 de maig-- del cap de gabinet de l'expresident català Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. Fonts jurídiques expliquen que el seu advocat, Gonzalo Boye, té un assenyalament fixat anteriorment en aquesta data.

Pel que fa a la petició de Rovira, el magistrat deixa clar que "no ha lloc a la declaració per videoconferència des de Suïssa, tenint en compte que el referit sistema està contemplat per tal d'agilitzar el curs de les actuacions evitant els retards que poguessin derivar-se de la necessitat de coordinar la presència dels intervinents en la declaració quan el seu desplaçament els resultés greu o impossible de dur a terme amb immediatesa".

"La videoconferència procedeix, doncs, quan es pot implementar de manera àgil, cosa que succeeix quan s'utilitza al territori nacional amb el sistema del territori on opera el sistema Fidelius. En aquest supòsit, constant en les actuacions que el domicili de la investigada és a Barcelona, la videoconferència amb un jutjat d'aquesta localitat revesteix les condicions per acordar la presa de declaració per aquesta via", explica.

Tot i això, afegeix el jutge, "per dur a terme una videoconferència amb Suïssa caldria expedir" un escrit, "cosa que resulta obvi que dilataria les actuacions de manera indesitjada i innecessària, obtenint-se el resultat oposat a què proprèn l'ocupació de mitjans tècnics per evitar el desplaçament".

Cal recordar que va ser aquesta mateixa setmana quan el magistrat va citar Rovira i Alay en el marc de la causa en què investiga els disturbis atribuïts a la plataforma 'Tsunami Democràtic'.

El jutge també escoltarà el 22 de maig com a investigats l'empresari Oriol Soler; a l'exsecretari d'organització d'ERC Xavier Vendrell; la militant d'ERC Marta Molina; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el considerat tresorer de 'Tsunami' Jaume Cabani, i el dirigent d'Òmnium Cultural Oleguer Serra.