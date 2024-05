Ana Pastor abandona el Congrés i torna a les institucions professionals sanitàries

L'exministra Ana Pastor, diputada del Grup Popular i presidenta del Congrés entre el 2016 i el 2019, ha anunciat que deixa el seu escó per Pontevedra per incorporar-se a l'àmbit de les institucions professionals sanitàries. Actualment presidia la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de Seguretat Nacional.

L'expresidenta del Congrés, de 66 anys, posa així punt final a la seva dilatada carrera política ia la seva llarga trajectòria com a membre del Parlament dins del Partit Popular. El seu escó de diputada els assumirà Juan Andrés Bayón, següent a la llista.

"Quan es posa punt final a tants anys de servei públic a les Administracions i al Parlament es viuen sentiments trobats, però el més intens és el de gratitud cap al meu partit i als espanyols per haver-me permès ostentar un dels majors honors que es poden tenir al nostre país, com és presidir el Congrés dels Diputats", ha exposat Ana Pastor després de comunicar la seva decisió al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Metgessa de professió i diputada per Pontevedra des de l'any 2000, Ana Pastor Julián va ser ministra de Sanitat amb José María Aznar (2002-2004) i va tornar al Govern amb Mariano Rajoy com a ministra de Foment (2011-2016). Amb Rajoy havia estat subsecretària als Ministeris d'Educació, Presidència i Interior.

Presidenta a la Moció de Censura

Al Congrés va ser vicepresidenta de la Mesa en tres legislatures i va estar al capdavant de la Cambra entre el 2016 i el 2019. És a dir, va començar presidint la Cambra amb Mariano Rajoy de president del Govern i va acabar amb el socialista Pedro Sánchez a l'Executiu, després de la moció de censura de juny 2018.

"El meu partit m'ho ha donat tot i jo li he donat el millor de mi mateixa, tant quan ens va tocar gestionar els interessos dels espanyols al capdavant del Govern, com quan ens va correspondre treballar des de l'oposició", ha comentat en un comunicat del PP .

Com a presidenta de les Corts, ella es va entossudir a tirar endavant un Codi de Conducta per als diputats, que anys després no es compleix del tot, ia tirar endavant un concurs de mèrits per al Consell de RTVE, tot i que després els partits van obviar les notes del comitè examinador independent i van triar els consellers que van estimar oportuns.

Segons subratlla el PP, Ana Pastor "obre una nova etapa i s'incorporarà a partir d'ara al món de les institucions professionals de l'àmbit sanitari, on continuarà contribuint i aportant la seva experiència per millorar les condicions dels diferents serveis de salut".

En tot cas, no abandona la seva afiliació del PP: "Precisament perquè conec com pocs la que sempre serà casa meva, estic segura que amb Alberto Núñez Feijóo com a president del Govern el nostre país tornarà al camí de progrés que li correspon", ha afegit.