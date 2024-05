Antonio Maíllo guanya les primàries d'IU: adeu a Sira Rego

per Helena Celma

L'excoordinador d'IU a Andalusia Antonio Maíllo s'ha imposat amb claredat a la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, a les primàries per al lideratge de la formació, en obtenir la llista el 53,4% dels vots emesos pels militants (4.463 sufragis) per al gruix del màxim òrgan de direcció de la formació.

Rego, que és el principal institucional d'IU, s'ha quedat a una distància considerable de Maíllo en collir la candidatura el 23,4% de suport militant (1.957), durant unes votacions celebrades la setmana passada i que l'organització ha difós avui, en què van participar 8.350 afiliats.

Per darrere se situa la llista del coordinador d'IU Madrid, Álvaro Aguilera, després d'aconseguir el 14,1% (1.178) vots dels militants i el representant del sector crític a la direcció sortint José Antonio García Rubio, amb el 8,3% % (696) del sufragi emès.

Tots dos aspirants havien qüestionat obertament la confluència amb Sumar.

Atès que la designació del líder d'IU es realitza de forma indirecta mitjançant votació diumenge que ve de la Coordinadora Federal, l'organització desplega primàries en el marc de la seva assemblea federal d'aquest cap de setmana perquè les bases decideixin el pes entre les diferents llistes dels 80 membres inicials del màxim òrgan executiu.

Així, de cara a diumenge, Maíllo compta amb la majoria dels integrants electes per proclamar-se líder de la formació.

Maíllo guanya el pols IU

ha encarat un procés de confrontació entre els diferents sectors, repartits en quatre candidatures, en fracassar els intents de consensuar una candidatura d'unitat per renovar-ne la direcció com es va marcar inicialment la comissió preparatòria de l'assemblea federal.

L'executiva sortint, que a l'anterior assemblea van confluir amb Garzón i va congregar el 80% del suport de l'organització, es va fracturar entre els partidaris de Maíllo i la ministra de Joventut després de mesos de negociacions infructuoses per a una llista conjunta.

En aquesta pugna la militància s'ha decantat majoritàriament per l'exlíder andalús, que es va postular en resposta a la candidatura de la ministra comptava amb el suport de la direcció del PCE (amb el seu secretari general Enrique Santiago a la llista), membres de l'executiva com la coportaveu Amanda Meyer, l'eurodiputat Manu Pineda i amb suport destacat de dues de les federacions amb més pes en afiliació: Andalusia i Astúries. A més, comptava amb el suport dels coordinadors autonòmics de les Canàries, Catalunya, les Balears, Extremadura, Euskadi i de la federació d'IU a l'Exterior.

D'aquesta manera, Antonio Maíllo torna a la primera línia política després de renunciar el 2019 com a coordinador d'IU a Andalusia, càrrec que tenia des del 2013 i tornar al seu lloc de professor de secundària.

Ara, la victòria torna a situar el PCE i la federació andalusa com a referents de l'organització. Partidari de confluències àmplies a l'esquerra, primer amb Podem el 2019 en el cas andalús (amb la marca Adalenta Andalusia) i ara amb Sumar, Maíllo ha desplegat un discurs basat a potenciar el contacte de la direcció d'IU amb la militància i el carrer , així com desplegar una política per a les "perifèries".

Cop per a Sira Rego

Mentrestant, el resultat suposa un cop per a Sira Rego, ministra per la quota de Sumar i propera a l'excoordinador Alberto Garzón, que va tractar in extremis d'arribar a un pacte amb l'equip de Maíllo i estava acompanyada pels coordinadors de la Comunitat Valenciana, Aragó , Múrcia, Castella-la Manxa i La Rioja.

Ara, tots dos sectors queden emplaçats a negociar la composició de la nova Executiva i Maíllo ja va manifestar que advocava per la continuïtat de Sira Rego com a ministra en cas d'alçar-se amb la victòria en aquest procés congressual.

Després de l'assemblea la Coordinadora Federal serà completada fins als 130 membres per incloure representants designats per les federacions, els partits federats a IU i membres nats com els coordinadors autonòmics.

Amb aquesta composició definitiva durant la primera reunió haurà de tornar a ratificar l'elecció de coordinador, però no es preveuen canvis atès que se sol reproduir les proporcions emanades d'aquestes primàries.