Aquestes són les claus de les eleccions europees, a tres dies de l'inici

Les eleccions al Parlament Europeu són un esdeveniment crucial per a la Unió Europea (UE), ja que determinen la composició de l'únic òrgan de la UE elegit directament pels ciutadans. Els eurodiputats s'agrupen en grups parlamentaris basats en afinitats ideològiques, cosa que permet una organització efectiva i coherent dins del Parlament. Aquests grups trien una mesa directiva i s'organitzen en comissions especialitzades per abordar diferents temes i àrees d'interès.

A Espanya, els principals partits polítics com el PSOE, el PP, Vox i Sumar, confronten les seves propostes per a la UE, presentant diverses visions sobre el futur d'Europa. Les eleccions europees permeten als ciutadans influir en la direcció de la política europea, ja que els membres del Parlament Europeu (MEP) es trien de manera independent a cada Estat membre. Els partits polítics nacionals són els encarregats de presentar les candidatures, que poden ser llistes de candidats dun sol partit o coalicions de diversos partits. A les eleccions del 2024, Espanya presentarà 34 candidatures, moltes de les quals són coalicions de diversos partits, cosa que reflecteix la diversitat i la complexitat del panorama polític espanyol.

A nivell europeu, els partits amb afinitats ideològiques similars solen aliar-se per formar grups parlamentaris. Perquè un grup sigui reconegut oficialment al Parlament Europeu, necessita un mínim de 23 diputats d'almenys una quarta part dels estats membres. Això fomenta la cooperació transnacional i assegura que les diferents perspectives ideològiques hi estiguin representades.

Les eleccions al Parlament Europeu no se celebren en cap dia, sinó que s'estenen del 6 al 9 de juny. Aquesta pràctica es deu a les diferents tradicions electorals i horaris de votació als 27 Estats membres. Alguns països, com el Regne Unit i els Països Baixos, tradicionalment voten dijous, mentre que altres, com Irlanda, prefereixen els divendres. L'extensió de les eleccions al llarg de diversos dies garanteix que tots els ciutadans de la UE tinguin l'oportunitat de votar segons els costums nacionals.

Un cop elegit, el Parlament Europeu té un paper crucial en l'elecció del president de la Comissió Europea, l'òrgan executiu de la UE. Des de 2014, el procés conegut com a "Spitzenkandidaten" ha estat emprat, en el qual els principals grups polítics europeus nominen candidats per presidir la Comissió Europea abans de les eleccions. El candidat del grup amb més escons sol ser proposat pel Consell Europeu per al lloc de president de la Comissió Europea, tot i que requereix l'aprovació del Parlament Europeu. Aquesta pràctica ha donat més visibilitat i legitimitat democràtica al president de la Comissió.

El Parlament Europeu consta de 720 escons que es distribueixen entre els 27 països de la UE, basant-se en la mida de la seva població. Alemanya compta amb 96 escons, França amb 81, Itàlia amb 76 i Espanya amb 61. Polònia té 53 escons, Romania 33, i els Països Baixos 31. Bèlgica, República Txeca, Croàcia, Grècia, Hongria, Portugal i Suècia tenen 21 escons cada un, mentre que Àustria compta amb 20 escons. La Bulgària disposa de 17 escons, Finlàndia, Dinamarca i Eslovàquia tenen 15 cadascun, i Irlanda 14 escons. Lituània compta amb 11 escons, Letònia i Eslovènia amb 9 cadascun, Estònia amb 7, i Xipre, Luxemburg i Malta amb 6 escons cadascun.

Les eleccions europees són una manifestació significativa de la democràcia participativa a la UE, permetent als ciutadans dels Estats membres influir directament en la composició i les polítiques del Parlament Europeu. L'elecció dels MEP no només afecta les polítiques internes de la UE, sinó també la seva posició i polítiques a l'escenari global.

En un context de desafiaments globals com el canvi climàtic, la digitalització, la immigració i la seguretat, les eleccions europees del 2024 són crucials per definir com la UE abordarà aquests temes els propers anys. Els partits espanyols, igual que els seus homòlegs europeus, han de presentar propostes clares i viables per assegurar un futur sostenible i pròsper per a tots els ciutadans europeus.

Les eleccions al Parlament Europeu són un procés essencial que permet als ciutadans de la UE expressar les seves preferències polítiques i participar activament a la construcció del futur d'Europa. Amb una diversa distribució d'escons i una dinàmica de formació de grups parlamentaris que reflecteixen les diferents ideologies, aquestes eleccions són fonamentals per al funcionament democràtic i la cohesió de la Unió Europea.