Aquestes són les personalitats que donen suport a Junts+

La candidatura de l'expresident Carles Puigdemont per a la presidència de la Generalitat a les properes eleccions al Parlament del 12 de maig ha generat comparacions amb l'estratègia utilitzada per Xavier Trias durant els comicis municipals de l'any passat.

No només s'observa una similitud en la fórmula emprada per nomenar la candidatura -Trias per Barcelona llavors, ara Puigdemont per Catalunya- sinó també en l'elecció de la mateixa caserna general a Barcelona, que ha estat renovada després d'un canvi d'imatge.

Com va passar fa un any amb l'exalcalde convergent, ha sorgit un manifest de suport a la candidatura de l'expresident català titulat "Con el president Puigdemont, cap a la Catalunya independent".

En aquest manifest es destaca la reconeguda figura de Puigdemont entre els defensors de la causa independentista i es fa una crida a unir esforços per continuar i finalitzar el camí iniciat el 2017. A més, se'n ressalta el creixent reconeixement a nivell internacional.

El manifest aborda també altres temes rellevants, com la defensa del català com a llengua pròpia i element de cohesió, així com la urgència d'abordar els desafiaments de la globalització i l'emergència climàtica.

El text, publicat en una pàgina web, permet que qualsevol persona s'hi adhereixi i compta amb la signatura de destacats exmembres d'altres formacions polítiques i personalitats de la societat civil.

Signants

Entre aquests 250 primers signants del manifest hi ha personalitats de la cultura com ara el raper Valtònyc, els actors Toni Albà, Lloll Bertran, Lluís Marc o Joan Lluís Bozzo, el sociòleg Salvador Cardús, l'arqueòleg Eudald Carbonell i els directors d'orquestra Edmon Colomer i Salvador Brotons.

Els periodistes Carles Porta i Llibert Ferri, entre d'altres, així com la xef Ada Parellada, la dibuixant Pilarín Bayés, l'expresidenta de la Cambra de Barcelona Mònica Roca, l'empresari Alfons Duran Pich i l'exsecretària de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, Montserrat Català, també apareixen.

També han donat suport al manifest diversos exdiputats al Parlament d'altres partits polítics com Julià de Jòdar (CUP), Jaume Sobrequés, Pere Ayguadé (PSC), Bernat Joan, Jaume Rodri (ERC), Carme Garcia, Jaume Nualar (ICV) i Pep Puig (Verds).