Aquests seran els encarregats de tancar les llistes d''Alhora' per al 12M

per Helena Celma

'Alhora', la candidatura de l'eurodiputada de Junts i exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí i del periodista Jordi Graupera per a les properes eleccions catalanes, comptarà amb persones procedents de la cultura per tancar les llistes, com els escriptors Miquel de Palol i Carlota Gurt , que tancaran la de Barcelona.

A Girona tancaran la llista l'escriptora Dolors Oller i el poeta Narcís Comadira; a Tarragona ho faran l'escriptor Joan Todó i el compositor Joan Magrané i, a Lleida, ho faran l'escriptora Maria Garganté i el músic Roger Mas, informa 'Alhora' en un comunicat aquest dijous.

Després d'aconseguir les firmes necessàries per presentar-se a les eleccions catalanes del proper 12 de maig, la formació de Ponsatí i Graupera presentarà el 23 d'abril durant una conferència al Teatre Borràs les "línies mestres que vertebren el projecte polític" d''Alhora'.