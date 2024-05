Aquests són els municipis on més ha pujat i baixat la participació

La participació en aquest 12M s'ha situat en un 45,80% amb dades fins a les 18.00 hores, uns 0,19 punts percentuals més que als comicis del 2021, segons dades de la Generalitat recollides per Catalunya Press.

Per territoris, la participació ha crescut respecte del 2021 a Barcelona un 0,45% ia Tarragona un 1,24%. Per contra, cau a Girona un 1,29% ia Lleida, un 2,72%. Dues caigudes sorprenents tenint en compte que les eleccions del 2021 es van realitzar enmig de la pandèmia per Covid-19.

Dins d'aquestes xifres, hi ha municipis les xifres dels quals han disminuït considerablement, i per contra n'hi ha d'altres en els quals la gent s'ha acostat a les urnes més que el 2021. Pel que fa a la primera llista, els municipis amb més baixada de participació, a les 18.00 de la tarda, són Tàrrega (on ha disminuït un -6,2%), Sant Cugat del Vallès (-6,1%), Sant Quirze del Vallès (-6%), Agramunt (-5,9%) ), Bellpuig (-5,6%), Banyoles (-4,2%), La Bisbal d'Empordà (-4,1%), Vic (-3,9%), La Seu d'Urgell (-3 ,4%) i Castellar del Vallès (-3,3%).

L'altra llista, a la dels municipis on ha augmentat més la participació, la lideren Reus (on ha augmentat un 5,6%), Sant Adrià de Besòs (+4,4%), Gandesa (+4,3%) , Torredembarra (+4,3%), Ripoll (+4,2%), El Vendrell (+4,1%), Pont de Suert (+3,9%), Badalona (+3,5%), El Prat de Llobregat (+3,5%) i Calonge i Sant Antoni (+3,4%).

Així han votat els candidats a la presidència de la Generalitat

Entre tota la gent que ja ha votat fins a aquesta hora, ho han fet els candidats de cada partit amb representació parlamentària. A Roca del Vallès (Barcelona), el candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha agraït el to "educat, respectuós" que ha tingut la campanya electoral, i ha animat la ciutadania a votar perquè expressi com vol que es governi Catalunya en els propers quatre anys.

Per part seva, el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha votat a Pineda de Mar (Barcelona). Allà, ha demanat fer tot el possible per restaurar la normalitat als serveis de Rodalies, que van patir avaries generalitzades per un robatori de cable aquest diumenge al matí, per "alterar el mínim" la mobilitat i garantir a tots el dret de vot.

Aragonès no ha estat l'únic a referir-se a allò que ha passat amb Rodalies. Després de votar a Reus (Tarragona), la candidata de la CUP, Laia Estrada, ha criticat que Rodalies no hagi noliejat autobusos davant les incidències generalitzades per un robatori de coure en una estació: "El missatge de Renfe és buscar-vos la vida".

La candidata dels Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha demanat aquest diumenge "més i millors trens i no ampliacions d'aeroports", després de votar a Barcelona. També a la capital, el candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha cridat a "superar el 'procés'", i ha animat la participació de tots els catalans, que ha valorat com a necessària.

Per la seva banda, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha desitjat des de Tarragona una "altíssima participació" a la jornada electoral, i ha demanat als catalans que votin pensant en un canvi a Catalunya.

El candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha assegurat a Barcelona que seria un "fracàs" una eventual continuïtat dels independentistes al capdavant de la Generalitat, i ha demanat als catalans no perdre l'oportunitat en aquesta jornada electoral per canviar el rumb de la política catalana.

Finalment, l'únic candidat que no ha pogut acudir a les urnes, l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat precisament el dret a vot, que ell no pot exercir des del 2017, i ha confiat que siguin les darreres eleccions que ell i altres dirigents independentistes passen a l'estranger. Ha fet declaracions als periodistes des del castell de la Roca d'Albera, a Laroque-des-Albères (França).