Aragonès tanca la porta a la llista única de Puigdemont

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha desitjat aquest divendres que el candidat de Junts a les eleccions catalanes i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, pugui defensar la seva candidatura "en plena llibertat", traient importància a la seva aparició i donant cop de porta a la possibilitat de fer una llista única.

"Nosaltres respectem que totes les persones que es vulguin presentar ho puguin fer, que ho puguin fer en plena llibertat", ha declarat a Viladecans (Barcelona) abans d'assistir a la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya amb la vicepresidenta, Laura Vilagrà .

Sobre la proposta d'una llista única de l'independentisme, ha assegurat que ell va convocar eleccions anticipades "perquè els grups del Parlament i Junts també van votar en contra del Pressupost més alt de la història de Catalunya".

"Voldríem que fos una campanya en què tothom pogués expressar les seves opinions i poguéssim posar els diferents projectes de país un al costat de l'altre", ha subratllat el president del Govern, que ha destacat que ERC té clares les prioritats per a Catalunya.

Evita parlar de futurs pactes

Preguntat per si la prioritat d'ERC després del 12M serà pactar amb el PSC o amb Junts, el president català ha respost que la prioritat dels republicans serà "aconseguir una àmplia majoria al Parlament".

"Perquè aquest Pressupost que no vam poder aprovar perquè ens faltaven pocs diputats, ara els tinguem per poder-lo aprovar", ha desitjat Aragonès, que també ha apostat per un Govern amb més força per negociar un referèndum a Catalunya.