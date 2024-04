Aragonès aposta pel debat a tres per debilitar els Comuns

per Helena Celma

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va obrir aquest divendres una via de debat en què convidava els candidats a les eleccions del 12M del PSC, Salvador Illa, i de 'Junts+ Puigdemont per Catalunya', Carles Puigdemont, fins i tot si aquesta trobada es produís fora de Catalunya.

Aquesta estratègia s'ha pogut interpretar com una manera d'invisibilitzar els Comuns i la CUP, dues forces d'esquerra que podrien restar vots.

"Si Carles Puigdemont vol fer aquest debat a Perpignan (França), a Waterloo (Bèlgica), o on sigui, doncs ho farem", ha apuntat en una entrevista d'aquest divendres a Rac1.

Aragonès ha defensat que un futur debat entre els candidats de PSC, Junts i ERC servirà per "parlar de propostes de futur de Catalunya" i de com creu cada partit que pot servir millor els catalans i catalanes, en les paraules.

També ha assenyalat que si Illa no està disposat a desplaçar-se fora de Catalunya, també està “disposat a un debat amb tota la cordialitat, però amb les propostes i explicant les idees de cadascú” només amb Puigdemont, desplaçant-se on sigui.

"Jo no tinc cap problema en aquest sentit i, per tant, si algú s'ofereix i tothom ho accepta, encantat", ha conclòs el president, que ha ironitzat que dilluns que ve ja surt de Catalunya per defensar l'amnistia al Senat, en les paraules.

PSC, més favorable a un debat plural

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, participarà en els debats electorals "que es desenvolupin a Catalunya i comptin amb la participació de la majoria" dels caps de llista de partits amb representació al Parlament.

Ho ha dit en un comunicat aquest divendres després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha obert a un possible debat electoral amb Illa i el candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, que s'organitzi "fora de Catalunya”.

La viceprimera secretària i directora de campanya del PSC, Lluïsa Moret, ha valorat que els debats enriqueixen el diàleg confrontant propostes i ha defensat que s'hi "respectin al màxim la pluralitat representada al Parlament".

"És bo que els protagonitzin els números 1 de cada llista, perquè els catalans i catalanes tenen dret a conèixer de primera mà els plantejaments" dels candidats, ha afegit Moret.

Illa "participarà en tots els debats que compleixin aquests tres criteris": que siguin a Catalunya (ja siguin organitzats per mitjans de comunicació, institucions o organitzacions de la societat civil), que comptin amb la majoria de caps de llista i que es difonguin a televisió, ràdio o internet.

CUP, contrària a la idea d'Aragonès

La candidata a la Presidència de la Generalitat de la CUP, Laia Estrada, ha assegurat que el debat a tres que ha plantejat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, contra Illa i Puigdemont, “evidencia els marges de la seva política, que se cenyeix a la sociovergència de tota la vida, i diu força”.

En roda de premsa aquest divendres juntament amb membres de la seva candidatura, on ha presentat el lema de la CUP per a les eleccions del 12 de maig, 'Defendem la terra', Estrada ha assegurat que des de la seva formació estarien encantats de participar en un debat fora de Catalunya per "facilitar la participació" de Puigdemont.

"Estaríem parlant, si es produís aquest debat d'ERC, PSC i Junts, pràcticament d'un debat de socis que han mantingut un mateix model de polítiques al país", ha assegurat el cap de llista dels cupaires.

Ha ironitzat dient que "tenint en compte que el que han fet tots tres (PSC, ERC i Junts) és defensar l'agenda de la patronal i de Foment, ja que ho moderi Sánchez Llibre", en al·lusió al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.