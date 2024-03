Aragonès avisa que el Govern de Sánchez 'avançarà si es compleixen els compromisos'

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha emès un clar missatge instant el govern central a complir els compromisos pactats, especialment pel que fa al finançament i la sobirania de Catalunya, després de la recent aprovació de la llei d'amnistia. Aragonès, en una entrevista publicada al diari 'El País' aquest diumenge, va destacar que més enllà de l'amnistia, hi ha altres acords crucials que van ser part del pacte per a la investidura de Pedro Sánchez i que han de ser respectats.

Entre els punts clau esmentats per Aragonès hi ha el traspàs de Rodalies, així com aspectes relacionats amb la plurinacionalitat de l'Estat. El president de la Generalitat va emfatitzar la importància d'aquests compromisos per avançar a la legislatura i abordar les necessitats de Catalunya en matèria de finançament i autonomia.

Pel que fa a la mesura de gràcia, Aragonès va reafirmar la seva posició, defensant que hauria de marcar el començament d'una nova etapa que deixi enrere la repressió il·legítima experimentada per determinats sectors en el passat. A més, va subratllar la convicció que la millor via per assolir la independència de Catalunya és a través d'un referèndum reconegut internacionalment i acordat amb l'Estat espanyol.

Govern i Govern

D'altra banda, en l'àmbit de les relacions entre el govern central i la Generalitat, sorgeix la incertesa sobre la propera reunió de la Mesa de Diàleg, acordada per al primer trimestre del 2024. Tot i que s'han aconseguit avenços en altres fronts, com ara el impuls al centre tecnològic Innofab a Barcelona i la promoció de les llengües cooficials; la manca d'una data concreta per a aquesta reunió planteja interrogants sobre el progrés en la relació entre Catalunya i Espanya.

En última instància, Aragonès va reiterar el compromís amb la negociació, la construcció d'aliances i la recerca de solucions per al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Va destacar que aquesta via ha demostrat ser efectiva i ha de continuar brindant resultats positius en el futur.