Aragonès avisa que el PSC i Junts es posaran d'acord si poden després del 12M

per Redacció CatalunyaPress

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha avisat que el PSC i els Junts es posaran d'acord "si poden" i creu que els models que defensen els seus candidats, Salvador Illa i Carles Puigdemont, no són diferents .

A més, rebutja que el model d'ERC hagi espantat inversors i destaca l'arribada a Catalunya de Kronospan, Lotte i Chery, així com les inversió d'AstraZeneca a Barcelona, en una entrevista d''El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

Per evitar un possible acord PSC-Junts que porti a un model "desenvolupista", Aragonès considera vital que no tinguin majoria i que ERC sigui més fort a les eleccions del 12 de maig.

Vol governar amb tots aquells que estiguin d'acord a avançar cap a un referèndum, un finançament singular ia reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana, però creu que el PSC no vol parlar de propostes perquè el PSOE el marca “un sostre molt baix” ".

"I Puigdemont no vol parlar de propostes perquè la seva comença i acaba en el seu retorn personal", ha dit, i ha assegurat que el sorprèn que el candidat de Junts+ truqui ara a la unitat, i per això l'únic escenari que contempla després del 12M és que sigui ell mateix qui estigui en condicions de ser investit.

Preguntat pel distanciament amb els Comuns després de fracassar la negociació dels Pressupostos pel Hard Rock, ha lamentat que els d'Albiach només hagin posat aquesta qüestió sobre la taula a l'hora de pactar amb ERC, i creu que són “molt exigents amb Esquerra i molt dòcils amb el PSC".