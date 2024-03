Aragonès convoca eleccions: Quina és la intenció de vot dels catalans?

per Helena Celma

La convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya per al proper 12 de maig ha enxampat a contrapeu milions de catalans. Davant d'aquest nou panorama polític, la gent es pregunta: "A qui votaran els catalans?"

Si ens guiem per la darrera enquesta del CEO, el PSC de Salvador Illa guanyaria les eleccions i obtindria entre 39 i 45 escons, sent així la força política més votada a la regió.

El sondeig també va apuntar que ERC s'ubicaria en segon lloc, amb un rang estimat d'entre 29 i 34 escons. En tercer lloc, es trobaria Junts, amb una projecció d'entre 19 i 24 escons.

El PPC es perfilava com la quarta força política segons aquesta enquesta, amb una estimació entre 12 i 17 escons. El seguirien els Comuns, amb una projecció entre 10 i 14 escons.

D'altra banda, Ciutadans desapareixeria del panorama parlamentari català, mentre que Vox i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) experimentarien una reculada en la seva representació, amb una estimació d'entre 6 i 9 escons per a Vox i entre 4 i 8 escons per a la CUP.

Per tant, aquest estudi apuntaria que el bloc independentista perdria la majoria absoluta al Parlament, fins i tot als escenaris més favorables per a ells. La suma d'ERC, JxCat i la CUP arribaria a un total de 66 escons, dos per sota de la majoria requerida.

És important esmentar que aquesta enquesta es va fer abans que la llei d'amnistia progressés i que esclatés el 'cas Koldo', de manera que les estimacions podrien ser diferents.