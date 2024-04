Aragonès defensa l'amnistia: ''És un pas important, però no és l'últim''

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut, aquest dilluns 8 d'abril, al Senat per defensar l'amnistia en un escenari que, com era esperable, no era propici per als seus interessos, amb una gran hostilitat per part de presidents de comunitats autònomes i senadors del PP.

Aragonès ha dit que el referèndum és “legal, possible i necessari”, i que únicament s'ha abordat “per la via de la repressió”. El republicà ha recordat que tant Salvador Illa com Miquel Iceta havien manifestat que no hi hauria amnistia.

"Votar mai no pot ser un delicte", ha afegit, dient que va al Senat perquè "Catalunya està farta de rebre cops" i ha afegit que "no ens amagarem".

"Tota la repressió policial i judicial que encara avui pateixen moltes persones que van permetre l'1 d'octubre del 2017 són la resposta de l'estat", ha dit, assegurant que "la repressió és il·legítima". "Res del que es va fer va ser il·legal", ha afegit, dient que l'amnistia "ha de reparar la repressió", que és "un pas important, però no l'últim" i que serveix per "obrir una nova etapa". "No entenem impossibles, Catalunya no entén impossibles", ha afegit, assegurant que la seva voluntat és que "es pugui viure plenament en català a Catalunya.

Ha apuntat que seguirà negociant per poder celebrar un referèndum mentre segueix "vetllant pels serveis socials". "L'actual sistema de finançament és una llosa per a Catalunya, és injust", ha dit, dient que és la tercera comunitat que més aporta i la catorzena a rebre.

Humiliació

"L'amnistia suposa un cop mortal per al nostre sistema constitucional" i "suposa la humiliació de l'estat davant de colpistes i independentistes", són algunes de les declaracions de senadors del PP a què ha respost Aragonès.

A diferència de l'anterior ocasió en què va anar a la Cambra Alta, el líder republicà s'ha quedat durant la totalitat de la sessió per escoltar les intervencions dels senadors.

La Llei d'Amnistia es va aprovar al Congrés el 14 de març passat, però ara ha de passar pel Senat, on la majoria del PP paralitzarà la seva aprovació definitiva, que es preveu per a finals del mes que ve.