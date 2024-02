Aragonès demana als Comuns el seu 'sí' per poder aprovar els Pressupostos

per Redacció CatalunyaPress

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat als comuns que donin suport als Pressupostos del 2024. "No haurien de sacrificar-se per altres debats", ha dit aquest dimecres 28 de febrer en ser preguntat per la línia vermella dels de Jéssica Albiach, que demanen que el Govern descarti el projecte del Hard Rock.

Així s'ha pronunciat en roda de premsa abans d'aprovar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2024 en un Consell Executiu extraordinari.

"Ningú que tingui voluntat d'avançar es pot oposar" a aquests Pressupostos, ha afirmat el president català, que ha recordat que els comuns van donar suport als comptes del 2022 i 2023, i no veu cap raó perquè el 2024 no sigui possible aconseguir suport.

Aragonès ha garantit que els comptes responen a "les principals preocupacions de la ciutadania", assegurant que dota el múscul econòmic per combatre la sequera, blindar l'educació, garantir la creació de llocs de treball i defensar la sanitat pública.

De la mateixa manera, els comptes, segons el parer del president, impulsen mesures per "enfortir l'ús social de la llengua catalana".