Aragonès demana restaurar els serveis de Rodalies per ''alterar el mínim'' el 12M

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha demanat fer tot el possible per restaurar la normalitat als serveis de Rodalies, que pateixen avaries generalitzades per un robatori de cable aquest diumenge al matí, per "alterar mínim" la mobilitat i garantir a tots el dret de vot.

Ho ha declarat després de votar amb la seva dona i la seva filla a Pineda de Mar (Barcelona), la seva ciutat natal, i ha criticat que els problemes a Rodalies són l'"enèsim incident fruit de la desinversió a la xarxa des de fa anys".

Aragonès ha animat a la participació en aquesta jornada electoral, ja que la ciutadania voti "pensant a Catalunya, pensant en els seus drets i les seves llibertats", i ha afegit que aquest diumenge els catalans tenen a les mans decidir el futur de Catalunya.

En el seu últim acte de campanya, aquest divendres, Aragonès es va referir a Felip VI: "Catalans i catalanes, no podem permetre que el rei Borbó es passegi pel Palau de la Generalitat, i això només ho pot garantir ERC", va exclamar el republicà, que va demanar concentrar el vot independentista i d'esquerres a la seva candidatura perquè es veuen amb la força per negociar un referèndum després d'aconseguir els indults i l'amnistia.

Aragonès va demanar omplir les urnes de vots republicans per no deixar els avenços aconseguits en l'última legislatura en mans d'aquells que "destrossen l'estat del benestar o d'aquells que posen Catalunya a les mans de la Moncloa", en al·lusió a Junts i al PSC.