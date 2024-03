Aragonès descarta fer coalició amb el PSC: 'Els veig com a adversari electoral'

per Redacció CatalunyaPress

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que veu el PSC com el seu “adversari electoral” i ha assegurat que considera inviable un acord de govern amb els socialistes després de les eleccions catalanes del 12 de maig.

"Per formar un govern conjunt, molt hauria de canviar el PSC i el veig molt lluny dels nostres postulats", ha expressat Aragonès en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge.

Ha afirmat que amb els de Salvador Illa sí que podrien arribar a "acords puntuals", però no per formar un govern de coalició a la Generalitat.

Aragonès ha rebutjat signar un document de compromís de no pactar amb els socialistes, com ja van fer les formacions independentistes al Parlament el 2021: "Jo no ho signaria".

A més, ha criticat el 'no' de Junts i els Comuns als Pressupostos de la Generalitat per al 2024, que va causar l'avançament electoral a Catalunya i també que es retiressin els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE): "Ho hauran d'explicar a la ciutadania i als sectors que esperaven millores educatives, socials, sanitàries o en inversions als municipis".