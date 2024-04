Aragonès desconfia de Junts perquè ''a la primera dificultat van abandonar el Govern''

per Redacció CatalunyaPress

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha expressat la seva desconfiança cap a Junts perquè "a la primera dificultat van abandonar el Govern" i ha criticat els projectes del candidat del PSC, Salvador Illa, i de l'expresident i candidat de Junts , Carles Puigdemont.

"No ens poden merèixer la confiança els que a la primera dificultat van abandonar el Govern", ha defensat el president a l'acte 'Festa de la República' a l'Arc de Triomf a Barcelona, que també ha comptat amb el discurs del president d'ERC , Oriol Junqueras, i altres dirigents del partit.

Aragonès ha dit que Junts va optar "per una prioritat de partit" en els moments complicats en comptes de prioritzar Catalunya, perquè, segons ell, defensaven la confrontació davant de la negociació.

Ha afegit que el PSC "no són els únics que no diuen la veritat" i ha assegurat que Junts tampoc no la diu.

En canvi, ha reivindicat que "ERC mai abandona", i ha criticat que Junts no accepti debatre amb els republicans, cosa que atribueix que a Junts no tenen confiança en ells mateixos perquè no poden defensar propostes.

"La seva única proposta és un nom, i la nostra proposta és un país, i aquesta és la diferència", ha afegit en al·lusió el seu antecessor i candidat, Carles Puigdemont.

Illa i Puigdemont

També ha criticat el programa dels socialistes: "El projecte de Salvador Illa és Espanya; el projecte de Carles Puigdemont és Carles Puigdemont i el projecte d'ERC és Catalunya".

Per ell, el PSC és "còmplice de l'ofec econòmic" de Catalunya i ni vol ni aconseguirà un millor finançament que el que planteja ERC, perquè el seu criteri sempre serà seguir els dictats de la Moncloa, ha dit.

PSC, del vermell al taronja

"Com voleu que defensin el català aquells que al seu acte més institucional canvien de llengua a la primera?", s'ha preguntat el president, i ha assegurat que els socialistes advoquen per la imposició del trilingüisme que proposava Cs.

"Aquest vermell s'està començant a quedar de color taronja", ha ironitzat el també dirigent d'Esquerra en referència als logotips de PSC i Cs.

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras ha defensat "tota la convicció i tota la fermesa" demostrada durant el mandat d'Aragonès i ha cridat, textualment, a estar en campanya permanent fins a la victòria.

"Som el partit més represaliat encara avui, el partit que té més gent a l'exili, que ha tingut més gent a la presó, que té més gent processada", ha afegit.