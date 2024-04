Aragonès desconfia que Illa no vulgui acceptar els vots del PP

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, desconfia que el candidat del PSC, Salvador Illa, no vulgui acceptar els vots del PP per ser investit: “Pels seus fets els coneixereu. Hem de fer que no sigui possible".

Durant un míting al barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) davant d'unes 250 persones, ha demanat el vot perquè al Parlament hi hagi "una clara majoria que pugui liderar ERC".

"Si poden, faran el mateix que van fer a Barcelona dues vegades. Que no n'hi hagi una tercera", i ha recordat que l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni (PSC), va ser investit gràcies als vots de BComú i del PP malgrat a quedar tercer a les eleccions després de Junts i ERC.

Per Aragonès, Catalunya no necessita escollir entre un president d'esquerres o un president independentista, perquè Esquerra és l'opció que ho aglutina tot.

Ha ironitzat que Illa parli de "dècada perduda" a Catalunya mentre Junts i ERC han presidit la Generalitat: creu que quan sí que s'ha perdut el temps ha estat els 6 anys en què el PSC ha tingut ministres, perquè hi ha hagut una execució pressupostària per sota de la mitjana, ha dit.

Per contra, ha presumit de l'acord de Chery i Ebro per reindustrialitzar els antics terrenys de l'empresa Nissan a la Zona Franca de Barcelona, i ho ha posat com a exemple que “les batalles que es guanyen són aquelles que són àmpliament compartides i que tenen clar el seu horitzó”.

"La proposta de Salvador Illa és més Moncloa i més Espanya. La de Carles Puigdemont és Carles Puigdemont", ha advertit en relació amb el candidat de Junts+.

També ha subratllat que aquestes eleccions van "sobre Catalunya", no van de si el president del Govern, Pedro Sánchez, deixa el govern o si Puigdemont torna de l'estranger.

Aragonès ha alertat que la lluita per la independència i contra el feixisme no va de noms propis: "Sembla que la llibertat de Catalunya i la lluita contra el feixisme es redueixen al nom d'una persona, però va de tot el poble, va de tot el país, i no del que fa una persona”.

Junqueras

El president d'ERC, Oriol Junqueras, també ha defensat que Catalunya "no mereix polítics que centren tota la seva activitat i discursos sobre ells mateixos, sobre els dubtes, les inquietuds i els malestars personals", i ha dit que els republicans són els únics que ofereixen un projecte.

Ha recordat que a Catalunya hi ha 440.000 nens en risc d'exclusió social i que moltes famílies veuen com el pagament del lloguer els "devora" els ingressos, i que el transport públic no funciona com hauria de ser, i ha assegurat que ERC és l'única formació que pot lluitar per més recursos econòmics i eines polítiques per revertir aquesta situació.

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha defensat que el Govern liderat per ERC ha fet front a les "retallades brutals" en educació i ha demanat la confiança dels votants per continuar treballant per la justícia social a través de la redistribució dels recursos .