Aragonès, desfermat: ''Trolejar el PP sempre ve de gust''

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que acudirà a la reunió de la Comissió General de les Comunitats Autònomes del proper dilluns 8 d'abril convocada pel Partit Popular al Senat sobre el contingut autonòmic de la Llei d'Amnistia. "Com a independentista, català i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust", ha assegurat el dirigent republicà català.

En una entrevista concedida a la Cadena SER , ha opinat que l'objectiu dels populars és organitzar "un aquelarre contra el Govern de l'Estat espanyol" com ja va intentar fer a la seva anterior convocatòria i la qual, al seu parer, el líder del Govern ja els va aconseguir fer malbé.

Ha afirmat que no tem defensar l'amnistia davant els seus detractors: "No em fa por. Crec que l'amnistia és necessària per acabar amb la repressió que al seu dia va incentivar de manera molt clara el Partit Popular", ha apuntat Aragonès, i per aquesta raó, acudirà a la Cambra Alta a defensar la llei contra el '¡A per ells!', textualment.