Aragonès emplaça el nou lehendakari a treballar per un ''futur compartit''

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha felicitat aquest dissabte el nou lehendakari Imanol Pradales, després que hagi assumit la màxima responsabilitat de l'Executiu basc, i l'ha emplaçat a treballar per un “futur compartit” entre Catalunya i Euskadi.

"Zorionak, lehendakari Imanol Pradales. Et desitjo encerts en aquesta nova etapa i que Catalunya i Euskadi continuïn treballant per un futur compartit amb més drets, prosperitat i més llibertats per a les nostres nacions", ha expressat Aragonès en un missatge al seu compte de X, recollit per Europa Press.

Pradales ha jurat aquest mateix dissabte com a sisè lehendakari de la democràcia, a Gernika (Biscaia), i ha pres possessió com a president de l'executiu basc davant de més de 300 convidats a la Sala de Juntes de la localitat biscaïna.

La relacions entre Catalunya i el País Basc

Històricament, Catalunya i el País Basc han mantingut relacions complexes i multifacètiques, caracteritzades per una sèrie de similituds i diferències. Ambdues regions comparteixen una forta identitat cultural i lingüística i han estat focus importants de moviments nacionalistes dins d'Espanya. Al llarg dels anys, els seus líders hi han col·laborat i també han tingut desacords, depenent de les circumstàncies polítiques i socials de cada època.

Un dels períodes més destacats de col·laboració entre Catalunya i el País Basc es va donar durant els mandats de Jordi Pujol com a President de la Generalitat de Catalunya (1980-2003) i José Antonio Ardanza com a Lehendakari del Govern Basc (1985-1999). Durant els seus mandats, tots dos líders van mantenir una relació estreta i col·laborativa.

Pujol, líder de Convergència i Unió (CiU), i Ardanza, del Partit Nacionalista Basc (PNB), van treballar junts moltes vegades per defensar i promoure els interessos de les seves respectives comunitats autònomes. La seva cooperació va ser fonamental en la defensa del model autonòmic i en la recerca d'una descentralització més gran de l'Estat espanyol.

Un altre període de notable cooperació es va donar entre Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya (2010-2016), i Iñigo Urkullu, Lehendakari des del 2012. Durant aquests anys, especialment en el context de la creixent demanda d'independència a Catalunya, Mas i Urkullu van buscar punts d'enteniment i de suport mutu. Encara que els seus enfocaments sobre la independència eren diferents, compartien la visió d'una autonomia més gran i reconeixement per a les seves regions.