Aragonès enterra la possibilitat d'un tripartit i suggereix que podria dimitir

per J.C. Meneses Montserrat

El president de la Generalitat fins d'aquí a pocs dies, Pere Aragonès, ha comparegut davant els mitjans amb un gest molt seriós, agraint a tota la militància d'ERC la feina que ha fet durant la campanya, i deixant clar que la seva formació política no va a formar part d'un hipotètic tripartit: "A ERC assumirem la voluntat de la ciutadania i ho farem al lloc que la ciutadania ha decidit, a l'oposició", ha sentenciat el líder d'ERC davant els mitjans.

"L'oposició ha guanyat i correspondrà al PSC i Junts gestionar la nova etapa", ha sentenciat el líder d'ERC abrigallat per companys com Oriol Junqueras i Laura Vilagrà.

"Avui ERC hem obtingut uns resultats molt dolents", ha reconegut Aragonès amb el gest seriós. "Hem continuat la tendència de les eleccions municipals, generals, i no l'hem pogut revertir", ha afegit, sense poder amagar-ne la insatisfacció.

"La nostra aposta per resoldre el conflicte polític no ha estat prou valorada per la ciutadania", ha continuat afirmant Aragonès.

En un ambient medi fúnebre, ha intentat animar els seus companys de partit: "ERC és un projecte que continuarà perquè tenim 93 anys a la nostra història i ha de continuar", ha dit emocionat.

De la mateixa manera, ha deixat la porta oberta a una possible dimissió: "També és el moment d'assumir responsabilitats individuals", ha sentenciat, anunciant que es coneixeran els propers dies.

ERC ha tingut un resultat catastròfic en aquestes eleccions, arribant a perdre 184.400 diputats respecte a les anteriors eleccions, el 2021.