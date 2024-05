Aragonès equipara Sánchez i Puigdemont pel seu personalisme i ''messianisme''

per Redacció CatalunyaPress

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha equiparat el president del Govern, Pedro Sánchez, i el candidat de Junts+, Carles Puigdemont, pel seu personalisme i "messianisme".

Ho ha dit en un acte al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) amb el president d'ERC, Oriol Junqueras; el diputat al Congrés Gabriel Rufián; la candidata a les eleccions al Parlament Europeu Diana Riba, i la 12 per Barcelona Ana Balsera.

"Pedro Sánchez és un mestre en aquest espectacle del personalisme. Carles Puigdemont també ho és perquè s'identifica en un projecte que comença i acaba només en el retorn", ha sostingut.

En aquest sentit, ha dit que ERC es presenta com a alternativa davant d'aquells que volen que les eleccions "vagin de Pedro Sánchez o de Carles Puigdemont".

Aragonès ha defensat que l'èpica personalista amaga manca de propostes, i ha exhibit que en 93 anys d'història, ERC no ha tingut cap cas de corrupció: “Ni robem ni enganyem”.

Rufián ha revelat que desitja que Junqueras presideixi algun dia la Generalitat, i ha explicat que anhela la independència perquè vol "una pàtria sense narcosales informatives amb intoxicadors que venen bandera adulterada", i en què al feixisme se'l pugui anomenar feixisme encara que en porti una estelada com un camió darrere, textualment.

Ha ironitzat que el president del Govern, Pedro Sánchez, s'hagi pres 5 dies per decidir sobre la seva continuïtat al capdavant de l'Executiu, i ha recordat que alguns líders independentistes van passar 1.314 dies "de reflexió" a la presó per l'1-O.

Així mateix, Riba ha criticat que Sánchez hagi jugat amb els sentiments de la ciutadania, i ha relatat que quan la seva parella, l'exconseller Raül Romeva, va entrar a la presó "va deixar de fer el que estava fent" per anar a les institucions europees a treballar per la llibertat i la de tots els encausats per l'1-O.

Junqueras ha reivindicat l'1-O: "Nosaltres som els que vam fer possible l'1-O. Aquí, a Santa Coloma, els que van portar les urnes van ser els nostres", i ha afegit que una victòria dels republicans és la millor garantia de que tornarà l'oportunitat de tornar-ho a fer, segons ell.

Balsera ha assegurat que la zona del baix Besòs ha estat "una prioritat" per al Govern liderat per ERC, i ha destacat l'impuls al projecte del Media City Hub, a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, i de l'ampliació de la L1 del Metro per connectar Santa Coloma i Badalona (Barcelona).