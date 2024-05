Aragonès: Felip VI ''es passejarà pel Palau de la Generalitat'' si Illa governa

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha alertat aquest divendres que el Rei Felip VI "es passejarà pel Palau de la Generalitat" si el candidat del PSC, Salvador Illa, presideix el Govern, i ha demanat votar Esquerra per evitar-ho.

Ho ha dit a l'acte final de campanya al Moll de la Costa de Tarragona davant d'unes 500 persones, acompanyat del president del partit, Oriol Junqueras; el cap de llista per Tarragona, Raquel Sans; el diputat del Congrés Gabriel Rufián i la candidata a les eleccions europees, Diana Riba.

"Catalans i catalanes, no podem permetre que el rei Borbó es passegi per Palau de la Generalitat, i això només ho pot garantir ERC", ha exclamat el republicà, que ha demanat concentrar el vot independentista i d'esquerres a la candidatura perquè es veuen amb la força per negociar un referèndum després d'aconseguir els indults i l'amnistia.

Aragonès ha demanat omplir les urnes de vots republicans per no deixar els avenços aconseguits a l'última legislatura en mans d'aquells que "destrossen l'estat del benestar o d'aquells que posen Catalunya en mans de la Moncloa", en al·lusió a Junts i al PSC .

Junqueras ha reivindicat que va ser ERC qui va fer possible l'1-O i va portar les urnes als col·legis electorals; Riba ha alertat que el PSC i Junts es posaran d'acord per "seguir trinxant el territori" amb projectes com el Hard Rock i el transvasament de l'Ebre, i Sans ha avisat que només ERC pot aturar la sociovergència del ciment i els casinos, ha dit textualment.

La importància del republicanisme a ERC

ERC té una llarga història lligada al republicanisme. Fundat el 1931, ha estat una de les principals forces polítiques en la defensa de la República Catalana i la sobirania de Catalunya. El seu ideari es fonamenta en principis republicans i defensa l'abolició de la monarquia i la instauració d'una república catalana independent. Durant la Segona República Espanyola (1931-1939), ERC va jugar un paper rellevant a la política catalana, impulsant reformes socials i culturals en línia amb els seus valors republicans.

Actualment, ERC continua sent un referent del republicanisme a Catalunya. La seva participació activa en el procés independentista dels darrers anys s'emmarca en la seva visió republicana per a Catalunya, cercant la independència com a via per establir una república catalana. Aquesta connexió entre ERC i el republicanisme es reflecteix al seu programa polític, on la defensa de la república catalana i la consecució de la sobirania nacional són objectius fonamentals que guien la seva acció política i les seves aliances estratègiques a l'àmbit català i espanyol.